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基隆再推家電汰換補助 採上網登記公開抽籤

最新更新：2019/10/22 13:54

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆市政府今天宣布推出第2波家電補助計畫，下午1時30分起開放上網申請，市長林右昌呼籲，民眾只要在11月15日前完成登記，都可獲得在11月25日公開抽選機會。

市府工務處表示，節能冷暖氣機每瓩補助新台幣1000元，每台補助不超過3000元，電冰箱則為每公升補助10元，每台補助不超過3000元，除濕機因另有家電退貨物稅補助可向財政部併同申請，因此調整補助金額為每公升200元，每台補助不超過2000元。

工務處指出，購買期間追溯至今年4月30日起購買1、2級節能冷暖氣機、電冰箱及除濕機者，申請民眾的戶籍地及裝機地均須為基隆市，且每一裝機地址限申請冷暖氣機、電冰箱及除濕機各一台為上限，若先前已獲市府補助的品項者不得再次申請。

工務處表示，經積極與經濟部溝通後，額外增加住宅家電補助預算共401萬元，預計可補助冷暖氣機約313台、電冰箱約313台、除濕機約1060台。

工務處指出，為避免民眾排隊久候，這次補助全面改為線上限期登記，民眾可至「基隆市住宅家電汰換補助」網站線上申請，市府將於11月25日邀請公證人見證，遴選獲補助的申請人。（編輯：李錫璋）1081022

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