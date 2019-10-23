憂電子煙毒害蔓延青少年 蔡依林再任拒菸大使

（中央社記者張茗喧台北23日電）美國開放電子煙後，使用電子煙的青少年從10萬人攀升至500萬人。11年前曾任拒菸大使的藝人蔡依林今天宣布再次擔此重任，盼打破「電子煙可戒菸」迷思，呼籲青少年遠離菸害。

衛生福利部國民健康署、董氏基金會舉辦「我拒菸，我驕傲！所有菸品都Get Out！」記者會，2008年曾擔任拒菸大使的藝人蔡依林將再次挺身，呼籲青少年認清新興菸品危害，並推出系列文宣、短片前進4000多所校園。

蔡依林說，30幾年前台灣吸菸人口高達500萬人，經過政策制定、教育宣導，很多人因此戒菸，吸菸人口也降到300萬人，等同拯救百萬條寶貴性命。

她表示，以前大家都知道菸很臭，但現在竟有不臭的新興菸品，像是電子煙、加熱菸等，讓許多人誤以為它無害，但透過拍攝這次的拒菸短片，她才發現，原來新興菸品不僅危害大、使用年齡層也愈來愈低，甚至發現「電子煙可戒菸」竟是錯誤觀念。

國健署長王英偉表示，吸菸會讓人成癮，也有害身體健康，包括心臟病、慢性阻塞性肺病（COPD）、糖尿病、掉牙等，甚至有1/3的癌症死亡病患是吸菸所致，世界衛生組織（WHO）也發表聲明指出，所有形式的菸品，包括傳統紙菸、新興菸品都會對人體產生危害。

王英偉說，紙菸的煙霧當中有7000多種化學物質，其中93種致癌成分中，有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」；據統計，全台每年有多達2萬7000人死於菸害，平均每20分鐘就有1人死於菸害。

值得注意的是，新興菸品危害同樣不容小覷。王英偉強調，目前已知電子煙油約有7000種化學成分，歐盟檢驗發現電子煙含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，且發生心肌梗塞的機率增加2倍；加熱式菸品是以菸草製成，釋放出的菸霧與傳統紙菸相同，均含有尼古丁和其他致癌物質。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國8月起爆發「電子煙相關肺部傷害」事件，至今已有約1500名通報受害案例，至少有33人因此死亡且持續延燒當中，引發全球恐慌，因為歷史上沒有一項成癮藥物會發展與流行的這麼快。

姚思遠說，早年電子煙商曾承諾美國政府只會將電子煙賣給成年人，2010年開始在美國販售後，2011年就有1.5%、約10萬名高中生開始使用電子煙，直到2019年全美已經有多達500萬名青少年深陷電子煙害中。

姚思遠強調，美國的慘痛經驗顯示，一旦開放電子煙，就會造成無法彌補的傷害，再多禁售禁用措施也只是亡羊補牢，企盼台灣不要重蹈覆轍，絕不可開放後患無窮的新興菸品，呼籲立法院儘速修正菸害防制法，杜絕新興菸品危害國人健康。

國健署菸害防制組長羅素英表示，眼見電子煙實體店面滿街都是，國健署將於11月邀集財政部、經濟部共同研商管制電子煙實體店面，也擬定相關肺部傷害通報機制，將相關徵兆、症狀提供給各大醫學會審議，了解電子煙對台灣民眾的健康危害，通報機制預計今年底前上線。（編輯：管中維）1081023