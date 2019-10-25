豐盟擬跨區花蓮聽證會登場 公平會：應釐清動機

豐盟有線電視跨區到花蓮縣經營一案，國家通訊傳播委員會於25日舉行聽證會。公平會代表指出，應評估花蓮縣市場規模是否適合2家業者競爭，以及釐清豐盟跨區經營的動機。中央社記者吳柏緯攝 108年10月25日

（中央社記者吳柏緯台北25日電）凱擘大寬頻旗下的豐盟有線電視跨區到花蓮縣經營一案，NCC今天舉行聽證會。公平會代表指出，應評估花蓮縣的市場規模是否適合2家業者競爭，以及釐清豐盟跨區經營的動機。

豐盟有線電視於去年8月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，跨區到花蓮經營，在經歷了將近1年的審查、補件之後，今年7月NCC宣布將針對此案召開跨區經營史上第一次的聽證會。聽證會於今天下午舉行。

豐盟有線電視、凱擘與大富媒體以當事人身分在會上陳述意見。此外，洄瀾有線電視、東亞有線電視、大新店民主有線電視、屏南有線電視、台固媒體等5家業者，以利害關係人身分出席。3位學者專家、花蓮縣政府與公平交易委員會則擔任本案鑑定人。

公平交易委員會代表出席並陳述公平會對於此案的意見時指出，豐盟跨區經營確實會降低既有業者的市場占有率與集中度，而且新進業者初入市場時通常會透過短期或不定時的促銷措施，而有從事價格競爭或是更優質服務爭取訂戶的可能性。該代表進一步指出，公平會認為這樣也可能增加凱擘的訂戶數、市場占有率及整體議價能力，使得有線電視產業結構傾向集團化發展或是集中於5大MSO（有線電視多系統經營者）。

該代表說明，公平會認為相較其他縣市，花蓮縣的行政戶數或有線電視訂戶數都偏少，因此花蓮縣經營區的最適規模是否能容納2家以上的業者競爭，應妥善評估。

此外，公平會也認為其他縣市經營區的行政戶數與有線電視訂戶數規模，均高出花蓮縣，應該更具市場誘因，因此豐盟想要進入花蓮縣經營、競爭的動機與目的，需要進一步釐清。（編輯：趙蔚蘭）1081025