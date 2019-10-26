是生長痛還是惡性骨肉瘤 醫師教方法辨輕重

（中央社記者張茗喧台北26日電）罕見的「惡性骨肉瘤」好發於青春期青少年，症狀和生長痛、運動傷害類似，患者常因誤診延誤病情，即便確診也因害怕截肢，常尋求偏方治療，愈拖愈嚴重。

骨科醫師陳正豐強調，生長痛是不同部位輪流痛，運動傷害則是活動時比較痛，但惡性骨肉瘤的痛是特定部位疼痛、腫痛，甚至有腫塊，而且不動比活動時更痛，如今隨醫療技術進步，截肢率已降至5%以下，呼籲出現類似症狀務必就醫檢查。

中華民國骨科醫學會今天舉辦聯合學術研討會，是歷年骨科醫學在台灣舉辦最大規模的學術交流，各國專家齊聚，參與人數高達3000人，發表500多篇論文，更有來自美國、日本、韓國、中國大陸、泰國、瑞士等數十國重量級骨科專家來台分享經驗。

骨科醫學會秘書長、台北榮民總醫院骨科部關節重建科主任陳正豐表示，若要說骨科醫師眼中最棘手的骨科疾病，惡性骨肉瘤絕對榜上有名，這種罕見的骨癌好發於正值生長期的青少年身上，由於發育時期膝關節、肩關節的細胞分裂快速，只要有幾顆細胞在分裂時出了「意外」，就可能演變成腫瘤，因此腫瘤經常生長在靠近生長板的膝關節和肩關節。

陳正豐說，早年醫療技術還不成熟的時代，為了避免癌細胞擴散，骨癌長到哪、就得切到哪，也有了「留腿不留命、留命不留腿」的說法，但截肢說起來容易，對於這些年輕孩子心裡造成的巨大衝擊恐怕是外界難以想像的大，他們面對的不只是自己殘缺的肢體，還有外界異樣眼光、同儕排擠等等，因此醫界不斷尋找截肢以外的保命方法。

陳正豐指出，早在20年前，醫界靈機一動，將帶有癌細胞的骨頭取出，拿到體外以高放射線劑量將細胞殺死，甚至放進微波爐高溫加熱，「消毒」後再植回患者體內，可以病人自己的骨頭重建骨本，這些植入的骨頭甚至可望繼續生長。

然而，在儀器取得、骨頭尺寸限制上，醫界再次面臨瓶頸，後來有日本專家轉而從低溫角度著手，發現液態氮的極低溫同樣可以殺死骨頭中的癌細胞，而且取得更容易，也能克服骨頭尺寸問題，世界各國紛紛引進使用。

北榮13年前也引進這項液態氮技術，更嘗試延伸將液態氮結合酒精，讓操作更容易，發展出多項專利，至今以此技術治療將近400名骨肉瘤患者，更將骨肉瘤患者截肢率降至5%以下。

陳正豐說，今天的研討會也邀請到發明這項技術的日本權威專家，吸引許多骨科醫師前來取經。

惡性骨肉瘤早期診斷、治療，對於患者預後有著關鍵性的影響，但因症狀和運動傷害、生長痛相當類似，容易延誤治療，許多孩子即便順利確診，家長一聽到要手術往往也會退縮，寧願尋求國術館、中醫針灸等方式，也不願盡早手術切除腫瘤。

陳正豐提醒，生長痛大多是不同部位輪流痛，而運動傷害則是活動時特別痛，但青春期的孩子如果發現四肢特定部位不正常疼痛、腫痛，甚至摸起來有腫塊，而且睡覺時經常痛醒，不動比動的時候更痛，就應儘早就醫檢查，目前骨肉瘤治療已經相當進步，截肢率也很低，千萬別拖到相當嚴重，才將手術治療視為最後一條路。（編輯：謝雅竹）1081026