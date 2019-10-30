中年男反覆頭痛視力模糊 假性腦瘤作祟

（中央社記者張榮祥台南30日電）45歲許姓男子5年前出現陣發性劇烈頭痛及噁心，視力模糊，卻又找不出病灶，直到接受腰椎引流測試，才確診是自發性顱內高壓，也就是假性腦瘤。

成大醫院神經外科醫師李柏萱今天指出，許男2014年開始出現陣發性劇烈頭痛及噁心，頭痛時咳嗽特別嚴重，甚至視力慢慢模糊。

許男起初在神經內科治療，腦部和脊椎等影像檢查未發現病灶，頭痛卻難以控制，演變成持續性脹痛，於是接受腰椎引流測試，引流時發現顱內高壓，但腦脊髓液檢查正常，引流後頭痛完全改善，確診是自發性顱內高壓。

不過，許男出院一週後又再頭痛，5年來反覆視力模糊，持續接受藥物治療及腰椎引流，效果難以持久，之後再接受腰椎腹腔引流手術，頭痛快速得到緩解，效果持久，視力模糊也不再出現。

李柏萱表示，自發性顱內高壓是因顱骨內壓力上升引發症狀，包括頭痛、噁心、視力模糊等，因缺乏顱內腫瘤、感染、出血、積水等明確病灶或成因，但又和顱內腫瘤造成的症狀極相似，所以也被稱為假性腦瘤。

自發性顱內高壓致病機轉尚未確定，普遍認為和顱內靜脈壓變化、腦脊髓液平衡及賀爾蒙調節有關，最好發於過重的育齡期女性，逾9成病人以頭痛為主，伴隨噁心，常暫時性視力模糊或喪失，在排便或咳嗽時特別常見，大多幾秒後自行恢復，少數病人會出現永久視力受損，頭暈、頸部僵硬、搏動性耳鳴也是常見症狀。

李柏萱說，顱內高壓大多數有明確病灶，應先尋找顱內腫瘤、中樞神經感染、顱內出血、靜脈栓塞等問題，但自發性顱內高壓病人在影像上不應該看到異常，隨著影像系統進步，有時可看到視神經乳突的變化，自發性顱內高壓幾乎一定會產生視神經乳突水腫，視神經乳突水腫的嚴重程度和視力受損有直接關係。

自發性顱內高壓的治療，主要在保留視力功能和緩解症狀，治療第一步就是規律的視力檢查，顱內高壓的症狀一般會在數週後自發性緩解，卻也容易復發，而減重對顱內壓力控制、頭痛和視神經乳突水腫都有一定成效。（編輯：張雅淨）1081030