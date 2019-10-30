全台生物資料庫將整合 副總統：盼促醫藥發展

（中央社記者張茗喧台北30日電）衛福部今天宣布將整合全台31家醫院的生物資料庫，可望發展更多適用台灣人的新藥或治療方案。副總統陳健仁表示，未來將可比對患者、健康人的檢體，加速疾病研究及新藥研發。

衛生福利部今天舉辦「台灣精準醫療啟航BioBank（生物資料庫）整合平台聯盟成立發表會」，副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、衛福部長陳時中等人均出席，象徵國家及生物資料庫整合平台計畫正式啟動。

衛福部長陳時中致詞時表示，2010年衛福部推動「人體生物資料庫管理條例」是台灣推動精準醫療的第一支箭，中研院、各醫院的人體生物資料庫是第二及第三支箭，今天起將結合起來成為更有力的平台。

副總統陳建仁致詞時表示，隨人工智慧（AI）導入，精準醫療發展神速，但具有一制性、品質良好的生物檢體對精準醫療發展相當重要，也有助生醫產業長遠開發，因此國際製藥大廠也積極和醫院展開合作。

陳副總統表示，中研院長期下來蒐集20萬名健康成年人的資料，持續進行追蹤，同時也蒐集多種病人生物檢體和臨床資料，但在蒐集過程中遭遇很大的困難。

陳副總統說，目前國內31家有生物資料庫的醫院當中，涵蓋多達7成以上的病人資料，讓他體認醫院參與對於關鍵精準醫療領域發展相當重要，沒有醫院的幫忙，就無法將患者、健康人的檢體進行比較，找出特定致病基因或治療方式。

陳副總統強調，未來將結合31家生物資料庫，共有46萬名參與者、450萬件檢體，未來將串聯健保資料、電子病歷、癌症登錄、罕見疾病等資料庫，加速疾病研究及新藥研發。

衛福部醫事司司長石崇良受訪時表示，目前相關生物檢體都分散在全台大小不一的生物資料庫，不僅運用上受限，申請程序上也很繁複，無法發揮綜效，未來將串連31個資料庫並整合成單一窗口，簡化申請程序，可望發展出更多適合台灣人使用的新藥或治療方案。

以標靶藥物為例，這類藥物在治療有特殊基因突變的癌症患者特別有效，但有別過去必須一個個收案、治療、檢測基因等，才能確定藥物是否有效；未來只要將大量患者的檢體做基因定序，就能快速找出有效藥物。

國衛院副院長司徒惠康受訪時說，過去國衛院曾針對台灣肺癌患者進行調查，發現部分肺癌藥物治療歐美患者效果並不好，但拿到台灣治療效果卻特別好，顯示不同基因、人種等都可能有各自適合的治療方式，也凸顯精準醫療的重要性，未來可望利用此平台找出更多適合台灣人的治療方式。（編輯：陳清芳）1081030