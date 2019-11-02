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太魯閣峽谷馬拉松 台灣選手包辦男女全馬前5名

最新更新：2019/11/02 12:16
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日熱血開跑，吸引來自海內外1萬5000名選手參加。中央社記者張祈攝　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日熱血開跑，吸引來自海內外1萬5000名選手參加。中央社記者張祈攝　108年11月2日

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）第20屆太魯閣峽谷馬拉松今天上午登場，來自海內外1萬5000名選手齊聚一堂；全馬男女子組前5名皆為台灣選手，其中黃素娥連霸女子組冠軍。

主辦的花蓮縣馬拉松路跑協會指出，2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，項目分成全程馬拉松3500人（42.195公里）、半程馬拉松5500人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松4000人（12公里）、快樂馬馬拉松2000人（5公里）總共4個組別，來自35個國家地區，其中外籍選手超過1000名。

花蓮縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、太魯閣國家公園管理處長游登良、秀林鄉長王玫瑰及花蓮縣議員蔡依靜等人，上午6時45分共同鳴槍下，太魯閣馬拉松正式起跑。

比賽結果，去年拿下全馬男子組第4名的蘇志濱，今年捲土重來，以2小時38分48秒成績奪冠；全馬女子組則由黃素娥連霸，成績3小時4分44秒，較去年進步約5分鐘，2人分別抱走新台幣8萬元獎金。

花蓮縣馬拉松路跑協會理事長汪錦德說，今年雲朗觀光集團特別在2處補水站，提供8000個環保水杯，上次亮相是今年泳渡日月潭賽事，這次首度在馬拉松賽事使用，使用過後的水杯由工作人員收回，送工廠清潔、消毒後，提供下一場賽事使用。（編輯：張芷瑄）1081102

2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午登場，來自35個國家，共計1萬5000名選手參加，其中外籍選手超過1000人。中央社記者張祈攝　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午登場，來自35個國家，共計1萬5000名選手參加，其中外籍選手超過1000人。中央社記者張祈攝　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午登場，去年拿下全馬男子組第4名的蘇志濱，今年捲土重來，以2小時38分48秒成績奪冠。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午登場，去年拿下全馬男子組第4名的蘇志濱，今年捲土重來，以2小時38分48秒成績奪冠。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午開跑，去年拿下全馬女子組冠軍的黃素娥，今年再度以3小時4分44秒成績連霸。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年11月2日
2019第20屆太魯閣峽谷馬拉松2日上午開跑，去年拿下全馬女子組冠軍的黃素娥，今年再度以3小時4分44秒成績連霸。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年11月2日
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