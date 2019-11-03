逾3000名試管寶寶齊聚讓台灣發光 副總統見證

茂盛醫院3日在台中市好運來洲際宴展中心舉辦「2019試管嬰兒世界博覽會」，邀請逾3000名試管寶寶齊聚締造金氏世界紀錄，副總統陳建仁（中）也到場同歡。中央社記者郝雪卿攝 108年11月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）以試管嬰兒技術聞名的茂盛醫院，今天邀請逾3000名試管寶寶齊聚締造金氏世界紀錄。副總統陳建仁到場時表示，這是用另外一種方式，以高超醫療走出一條路，讓世界看見台灣。

茂盛醫院指出，上午在台中市好運來洲際宴展中心舉辦「2019試管嬰兒世界博覽會」，邀請逾3000名試管寶寶齊聚會場，排成台灣地圖為明年加油，並締造金氏世界紀錄。陳副總統與立委黃國書、張廖萬堅、洪慈庸及立委參選人莊競程、陳柏惟都到場。

會中，陳副總統表示，茂盛醫院再度創下金氏世界紀錄，要告訴全世界，台灣高超卓越的生殖醫療技術，不僅為5大洲、36個地區的夫婦帶來新生命，也帶來新希望。

副總統指出，台灣醫療技術優異，經過世界評比，台灣醫療技術是最好的，因為中國霸權無理的打壓，所以今年沒有辦法進入世界衛生大會（WHA），讓台灣高超的公衛醫療及防疫等技術與全世界分享，很高興茂盛醫院用另外一種方式，以高超的醫療走出一條出路，讓全世界看到台灣，也讓全世界走入台灣。

茂盛醫院院長李茂盛表示，過去30多年間，配合政府新南向政策，已協助超過700對菲律賓夫婦成功生下試管寶寶，所以今天菲律賓也特別派代表前來致意。

活動現場還邀請第一代到第四代人工生殖所孕育的試管寶寶齊聚，李茂盛說，茂盛團隊已開發出「第四代AI人工智慧試管技術」，並運用「胚胎發育影像即時監控系統」，大幅提高懷孕率達8成，期望未來為不孕者帶來更多的求子契機。（編輯：戴光育）1081103