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有線電視爭議調處缺強制力 NCC將推仲裁制度

最新更新：2019/11/04 14:04

（中央社記者吳柏緯台北4日電）民進黨籍立委林俊憲今天指出，為了避免有線電視斷訊，NCC今年已介入調處39次，但調處沒有強制性，NCC應該更強勢。代理主委陳耀祥表示，已有仲裁制度草案，未來修法時會一併提出。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天上午赴立法院交通委員會備詢，報告NCC預算執行與預算編列案。

民進黨籍立委林俊憲質詢時指出，近年有線電視業者與頻道業者間的摩擦越來越頻繁，為了避免斷訊潮發生，NCC介入調處的次數也大幅成長。2016年時的調處次數僅7次，但是往後逐年上升，今年至今已經39次。

林俊憲指出，目前NCC處理此類爭議的工具是調處，然而調處沒有任何強制力，NCC只能扮演和事佬，將雙方找來說說好話、請大家好好談不要吵架，但是如果雙方不願意接受，最終還是要走向訴訟。NCC做為有線電視的主管機關，應該要有更強力的機制介入化解這類的爭端。

陳耀祥表示，NCC內部經過討論後已經擬定了草案，增訂仲裁機制，而且在特定條件之下能進行強制仲裁。未來廣電3法修法的時候會一併提出，藉此強化NCC解決紛爭的能力。（編輯：林興盟）1081104

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