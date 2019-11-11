預防前列腺癌轉移復發 國衛院找到蜂膠萃取物

（中央社記者張茗喧台北11日電）前列腺癌高居男性常見癌症第6名，一旦癌症轉移復發，治療難度將大大提高。國衛院耗時5年找出一種蜂膠萃取物，可有效抑制前列腺癌復發與轉移，研究成果躍上國際期刊。

國家衛生研究院今天舉辦記者會公布這項研究成果，國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌表示，前列腺癌（攝護腺癌）高居男性常見癌症第6名，若腫瘤還沒轉移，可用手術、電燒等方式去除。

一旦發生轉移，只能改以荷爾蒙療法抑制雄激素產生、控制病情，令人頭痛的是，前列腺癌細胞會在2到3年內逐漸演變成不再需要雄性素的「去勢抗性前列腺癌」（CRPC），導致再度復發，治療難度也大大提高。

國衛院、清華大學團隊攜手耗時5年研究，發現一種蜂膠萃取物「咖啡酸苯乙酯」可有效抑制雄激素的磷酸化來促進雄激素受體（AR）降解，阻斷雄激素的訊息傳遞，抑制去勢抗性前列腺癌的復發與轉移，此作用機制與目前前列腺癌藥物的治療策略截然不同。

研究團隊利用小鼠實驗發現，「咖啡酸苯乙酯」除了可抑制50%前列腺癌腫瘤復發，腫瘤也幾乎不會轉移；研究成果8月刊登在國際生醫領域權威期刊（Cell Signaling and Communication）。

褚志斌指出，獲得初步成果後，未來除將進一步爭取經費進行人體臨床試驗，也規劃和院內生醫所合作，盼朝藥物及保健食品發展；此外，攝護腺腫大、乳癌和前列腺癌一樣，與荷爾蒙有關，未來可望朝此方向進行延伸研究，盼造福更多民眾。（編輯：陳清芳）1081111