小三通船票 悠遊卡金門縣民卡都能買

金門浯江輪渡公司與悠遊卡公司完成支付系統建置，金門浯江輪渡公司董事長王垣坤（中）15日宣布，金門縣民可使用金門縣民卡或悠遊卡購買小三通船票，前往中國大陸廈門或泉州。中央社 108年11月15日

（中央社金門縣15日電）金門浯江輪渡公司與悠遊卡公司完成支付系統建置，今天起金門縣民可使用金門縣民卡或悠遊卡購買小三通船票，前往大陸廈門或泉州。一般民眾或旅客也可使用悠遊卡買小三通船票。

金門公共車船管理處今天在水頭碼頭舉行啟用儀式，處長兼浯江輪渡公司董事長王垣坤表示，過去民眾前往大陸地區購置船票，只能透過現金或刷卡進行交易，常有旅客詢問可否增加其他方式，浯江輪渡因此考量增加多元付款機制，建構智慧城市意象。

王垣坤表示，多元支付方式購買船票為時代趨勢，特別檢討提升金門縣民卡使用範圍，讓鄉親可以用縣民卡及一般民眾可使用悠遊卡進行支付，增加旅客購買船票的便利性，讓鄉親享受公共服務的快捷性。

浯江公司進一步表示，這次開放僅針對縣民卡及悠遊卡部分，未來將近一步檢討納入支付寶、微信支付及其他電子交易服務，期盼為金門的鄉親及兩岸往來的旅客開創更優質的服務。（編輯：張芷瑄）1081115

金門浯江輪渡公司與悠遊卡公司完成支付系統建置，15日起金門縣民可使用金門縣民卡（圖）或悠遊卡購買小三通船票，前往中國大陸廈門或泉州。中央社 108年11月15日