唐星兒要跑馬拉松 總統陪同練習鼓勵圓夢

總統蔡英文（前右2）18日在新北市中和國民運動中心陪伴將參加馬拉松比賽的唐星兒賽前練跑，替他們加油打氣。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）總統蔡英文今天陪同要參加馬拉松比賽的唐星兒賽前練習，為他們加油打氣。總統感謝運動保健老師與志工協助訓練選手，並鼓勵選手堅持到底完成人生的夢想。

第一社會福利基金會今天表示，經過半年的訓練，7名心智障礙者（唐星兒）將於24日於新北市蘆洲二重疏洪道，挑戰人生第一次馬拉松5K衝線比賽。在運動保健老師林詠晴以及志工陪同下，唐星兒從腳抬不動、手舉不起來，訓練到意志堅定的順暢跑步。

林詠晴致詞時表示，這項訓練非常不易，選手原來走路都不容易，從20步、30步，到200公尺、300公尺、2公里、3公里，每一步都相當艱辛，志工的陪伴也給予很大的力量。

陪跑的台北美國學校社團學生中，學生林佳德致詞表示，希望透過回饋社區活動，讓社團學生學習唐星兒永不放棄的精神。

第一社福基金會執行長賴美智致詞表示，透過訓練改善唐星兒的體力、肌耐力，更學會永不放棄的「阿甘精神」。

總統在一旁看著挑戰馬拉松的選手，在中和國民運動中心舉行賽前最後一次練跑，選手包括唐氏症、自閉症與智能障礙患者。總統也致贈護腕小禮物，接受回贈的畫作禮物，並與來賓一起合唱。

蔡總統致詞時表示，每個生命都是平等，應該受到公平對待的機會，感謝第一社福基金會對這些選手的照顧，進步的國家更應該給予這些患者照顧，也盼望社會給予支持，給予舞台。

總統接受聯訪時表示，社會更應該幫助不方便的身心障礙者，「他們的障礙，其實，不是他們的問題，是我們的問題。」

總統說，特別關心選手，因此來給予加油打氣，並看看他們有自信參加比賽，希望選手「加油、加油、再加油。」這些選手永不放棄，都是大家學習的模範，也因為參加比賽完成人生的夢想。（編輯：李錫璋）1081118

總統蔡英文（後中右灰衣者）18日到新北市出席「倒數計時 Never Give Up唐星兒向前跑」活動，陪伴將挑戰馬拉松賽事的唐星兒們練跑，並為他們加油。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月18日