落實長照 陳時中：村里長扮演關鍵角色

衛生福利部19日到所屬嘉義縣朴子醫院辦理「長照知能認證里長授證」活動，邀請各鄉鎮村里長擔任推動長照2.0的重要角色，衛福部長陳時中（左）在嘉義縣長翁章梁（中）、朴子醫院院長蔡宗龍（右）陪同下出席。中央社記者蔡智明攝 108年11月19日

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）衛福部今天在嘉義縣朴子醫院，舉辦長照知能認證里長授證。衛福部長陳時中表示，村里長是推動長照2.0的關鍵角色，協助弱勢的村里民，只要打1966電話，服務就到家。

推廣1966長照服務專線，衛生福利部今天到所屬的朴子醫院辦理「長照知能認證里長授證」活動，邀請嘉義縣各鄉鎮的村里長，擔任推動長照2.0的重要角色。嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘皆與會。

陳時中致詞表示，目前長照2.0的服務據點與經費是足夠的，但接受服務的人數卻不夠，因為有些人不知道，打個電話1966，就服務到家。村里長對社區民眾而言，具有信任感、親切感，可以說服有需求的人，打長照專線。

陳時中說，今天到地方宣導的目的，就是向村里長拜託，發揮守望相助的精神，那裡有困苦的人，村里長最知道，透過他們去講，可以減少很多社會問題。

翁章梁表示，中央今年已編列新台幣400億經費，要全力做好長照，地方也需要有人來配合宣導跟轉介，村里長位居第一線，村莊的大小事情他們最清楚，因此辦理「長照知能認證村里長授證」，來訓練村里長對於長照的認知。

蔡易餘指出，近期行政院推動的偏鄉醫生續留獎金，對於偏鄉的定義為山區及離島，但其實有很多地方是屬於「不山、不市」的偏鄉，醫療資源也是不足，期望衛福部能針對這種「偏鄉」，增加醫生看診的報酬，留住醫護人員。

陳時中說，蔡易餘增加「不山、不市」的偏鄉醫療資源的提議，衛福部絕對會「有感」施政，不會讓大家失望。

衛福部指出，民眾撥打1966長照專線，就會轉接到縣市的長照管理中心，中心人員將幫助民眾了解是否符合申請資格；只要符合資格，中心將派照顧管理專員到家評估，依需求提供量身定做的長照服務。

衛福部展開22縣市「長照知能認證村里長授證」巡迴宣導，已完成桃園、高雄、新北、台中、台南、苗栗及彰化等縣市，今天巡迴列車開到朴子醫院。（編輯：黃世雅）1081119