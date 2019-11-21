防重複檢查開藥 健保雲端平台獲國際肯定

衛生福利部中央健康保險署以「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」專案，獲2019年亞太區電子化成就獎（2019 eAsia Awards）「數位轉型－公共部門類」銀獎，由健保署長李伯璋（左）率團赴泰國曼谷領獎。（健保署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年11月21日

（中央社記者張茗喧台北21日電）健保署推動醫療資訊雲端平台至今6年，醫師可透過雲端查詢患者用藥紀錄及檢查報告，不僅患者免奔波，也替健保省下100億元支出，近日獲頒2019年亞太區電子化成就獎銀獎肯定。

衛生福利部中央健康保險署今天在泰國曼谷參加「2019年亞太區電子化成就獎」（2019 eAsia Awards）總決賽，以「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」專案榮獲「數位轉型-公共部門類」銀獎，讓台灣數位醫療實力再次躍上國際舞台。

健保署企劃組副組長陳真慧接受中央社記者訪問表示，亞太電子化成就獎是由亞太區貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）每2年舉辦一次的重要賽事，主要目的是促進成員國與經濟體在發展貿易便利化方面的成就、電子商務政策與實務以及縮短亞太地區的數位落差。

目前AFACT共有20個成員國，包括澳大利亞、日本、韓國、台灣、中國、印度、馬來西亞等，本次共有11個團隊進入決賽，分別來自台灣、泰國、伊朗及孟加拉等4個國家。

陳真慧說，參賽團隊大多來自經貿、金融體系，健保署是唯一以公共事務類談醫療管理的團隊，這次主要憑藉健保署推動的醫療資訊雲端平台獲獎。

陳真慧指出，醫療資訊雲端平台自2013年建置，從一開始只能查詢民眾用藥紀錄，至今已有多達12種功能，包括病歷摘要、檢驗檢查報告、手術資料等，同時也和疾管署、國健署資料庫介接，開放查詢兒童預防接種狀況以及成人健檢相關資料。

過去民眾若要到不同醫院就醫，必須先到原醫院申請病歷摘要等相關資料，如今不論到哪一家醫院，醫師都能即時從醫療資訊雲端平台上查看患者資料，不僅民眾免奔波，醫師也能避免重複做檢驗檢查、重複開藥。

根據健保署統計，該平台上路6年來已有86.8%的醫事人員在病人就醫、領藥時會查詢就醫紀錄，避免醫療浪費，一共減少74億元藥費支出以及26億元檢驗檢查費用。

會中德國、伊朗代表都對於醫師願意將申報資料、醫療影像上傳分享感到驚訝，也對台灣健保制度留下深刻印象，台灣健保數位醫療技術可望成為亞太各國間醫療照護政策交流合作的一大重點，拓展醫療友邦網絡，與各國建立實質合作關係。（編輯：葉俐緯）1081121