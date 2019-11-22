卵巢癌治療標靶新武器 2大困境待突破

（中央社記者陳偉婷新加坡22日電）卵巢癌治療有新武器，研究發現，PARP抑制劑用於帶有BRCA基因突變者的第一線維持治療可明顯延長無惡化存活期。但醫師提醒，病人負擔重、基因篩檢產生的社會風險是當前困境。

新加坡居禮癌症中心（Curie Oncology）教授謝惠光（Chia Whay Kuang）在新加坡的一場記者會發布一項研究細節。該研究發現，帶有BRCA基因突變的晚期卵巢癌患者，在化療後繼續以PARP抑制劑進行維持治療，有6成受試者3年內都沒有發生疾病惡化，相較於安慰劑組，僅有不到3成病患沒發生疾病惡化。

臨床研究成果顯示，以PARP抑制劑作為化療後一線維持治療，相較於安慰劑可降低疾病惡化或死亡風險達70%，且可明顯延長無惡化期，是卵巢癌治療的突破。

謝惠光說，癌症的發生與基因及環境影響有關，目前已知，帶有BRCA基因突變者比一般人有較高風險罹患乳癌、卵巢癌。其中，卵巢癌缺乏好的診斷工具，且化療雖有反應，但很容易復發。

在大多數的卵巢癌患者中，有約1至2成是BRCA基因突變者。PARP抑制劑的治療機轉是，人體的DNA每天會因不同原因受到破壞，在正常情況下，DNA受破壞後會自行修補，若能破壞癌細胞的修補系統，癌細胞就會死亡。

與會的台中榮民總醫院婦女醫學部婦癌科主任許世典解釋，DNA修補的路徑是PARP蛋白負責修補單鏈DNA、BRCA蛋白是雙鏈修復的重要因子。帶BRCA基因突變的癌症病人，BRCA不能有效修補受損DNA；又以藥物抑制PARP的修補程式，PARP和BRCA都無法運作，達到破壞癌細胞的目的。

許世典說，傳統卵巢癌的治療武器相對受限，在過去10幾年來沒有新藥問世，面對反覆復發的病人，「病人苦，醫師心裡也很苦」，因對病人的狀況束手無策。

曾有一名病友，確診卵巢癌時年僅30餘歲，小孩還在唸幼兒園，為了要看小孩從幼兒園畢業、參與孩子的成長，拚命忍受反覆復發的痛苦，打了70餘次化療，化療藥打到身體難以負荷，最後撐了10餘年，來不及等到新藥問世就離世。

許世典表示，在台灣，多數卵巢癌患者是中、老年人，早期診斷難度較高，且症狀並不特異，可能因腹脹、腸胃不適就診，遍尋不到原因才轉到婦產科檢查，有5至7成確診卵巢癌又已是晚期，治療難度更高且相當容易復發。

儘管現在有新的藥物可用，許世典說，新的藥物還可口服，對病人相對方便，但病人常常「看得到、吃不到」。因藥價相當高昂，一天藥費就要約新台幣8000元，2年下來得花掉500萬元，多數病人無力負擔，政府應思考是否給予協助，可避免病人遭受不斷復發、生活品質低劣的威脅。

許世典也說，有意使用新藥的卵巢癌病人要做BRCA基因檢測，但檢測可能帶來社會風險，如有些人檢驗出來後擔心日後發病、害怕子女發病的心理壓力、沒有足夠社會支持，甚至可能連投保都成問題。但國外透過反基因歧視立法給予相關保障，台灣未來也得面對一樣的問題。

許世典表示，卵巢癌治療露出曙光令臨床興奮，但挑選病人需要非常嚴謹，因此藥並非人人能用，在台灣，估計約100人能使用，且治療雖安全性高，但仍可能有副作用，如暈眩、噁心、嘔吐等。（編輯：葉俐緯）1081122