育兒津貼加碼 逾百萬孩童受惠

（中央社記者張茗喧、陳至中台北23日電）蔡總統宣布將育兒津貼從現行2500元增至5000元，衛福部推估，0到2歲幼童將有25.8萬人受惠，教育部推估2到6歲受惠人數約84萬人，總計有逾百萬孩童受惠。

蔡總統22日晚間在台東舉行造勢晚會時提出育兒津貼新利多，將原本每人、每月補助新台幣2500元津貼，將加碼到5000元；補助年齡從0到4歲，延伸成0到6歲。

主管0到2歲托育政策的衛生福利部今天晚間發布新聞稿，衛福部部長陳時中指出，育兒津貼並不是喊價出來的，行政院早在民國106年就開始進行政策研議，以鼓勵生育、周全育兒環境為目標，爭取資源精進幼兒照顧政策。

陳時中強調，育兒津貼是少子化政策一環，行政院為因應少子化嚴峻趨勢，106年11月起便多次召開「育人攬才及移民政策專案會議」就兒童照顧津貼、托育費用補助等現金給付、兒童照顧、平衡家庭與工作措施及其他配套等研議，並在107年7月提出「我國少子女化對策計畫（107年至111年）」。

政策推出後，行政院每半年召開檢討會議，在幼兒照顧部分，衛福部、教育部及勞動部從107、108年間分階段推動擴大育兒津貼、加速幼托公共化與準公共化，並優化托嬰場域及補助；109年延長2至3歲準公共化托育補助，無縫銜接幼兒園的學齡前教育階段。

社會及家庭署署長簡慧娟接受中央社記者訪問時說，根據統計，目前全台共有25.8萬人領取育兒津貼，若將補助增至5000元，預計將增加77億元支出，該筆預算將於明年向主計總處爭取，編入110年預算案當中。

2到6歲育兒津貼主政單位教育部告訴中央社記者，按蔡總統政見初步估算，2到6歲受惠人數約84萬人，相關經費將從現有編列的352億元，增加為600億元，行政院會統籌支持預算。

至於民間團體擔心提高育兒津貼款項，恐降低家長把孩子送到準公共化托育機構的誘因。簡慧娟說，截至今年10月，全台準公共化保母簽約率超過88%、托嬰中心92%，覆蓋率相當高，且托育品質、價格也由政府控管，相信家長會根據需求做出選擇。

簡慧娟表示，因育兒政策涉及國家總體資源配置與人口政策規劃，衛福部將持續配合行政院召開少子女化對策相關會議，與各部會一起合作，就育兒現金給付、稅賦優惠、兒童照顧、友善家庭的職場環境、友善婚育價值等措施，視國家財政狀況、政策執行狀況與效益，滾動式檢討精進，以營造友善育兒環境。（編輯：吳協昌）1081123