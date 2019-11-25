新北交通罰鍰今年大增 108年歲入增編引爭議

（中央社記者王鴻國新北25日電）由於檢舉達人努力檢舉，今年迄10月就達79萬多件，較去年同期增21%，連帶明年交通罰鍰歲入增編5000多萬元，總額達17億餘元引爭議，警局強調會以勸導為主。

新北市議會今天審查109年度總預算，由於明年交通罰鍰及怠金歲入增編5109.8萬元，總額達17億餘元引發爭議，藍綠議員抨擊政府拿人民當提款機，提案刪減。最後，此預算項目延後討論。

民進黨議員鍾宏仁等人表示，這已凸顯檢舉達人的問題很嚴重，使得警察開罰的執行數往上飆，也使得預算歲入一直增加。汽機車停車位不足，政府也應負責，過去說半夜到清晨及不會妨礙交通路段暫緩開單，但警察仍然照罰，逕把人民罰款當成政府收入。

國民黨議員連斐璠表示，永和的道路黃線幾乎都消失了，取代的都是紅線，民眾下班沒地方停車，檢舉達人檢舉了，警察基於職責又不能不開單，一開就沿路開了10多張，引起民怨高漲。

新北市警察局長陳檡文表示，增加歲入比率僅約3%，主要是明年度依道路交通管理處罰條例酒駕等違規處分加重，初犯每件罰金增加1萬元、累犯每件增加3萬元、拒測增加9萬元，依據過去的執行經驗，經費將增加3300萬元。汽機車未依規定使用方向燈（變換車道）從900元增加到1200元，因此歲入將增加900萬元

他表示，檢舉達人檢舉量也大增，總計今年1到10月檢舉案共有79萬多件，較去年同期增加21%，但警方不會強制要求各分局去達成預算執行率，許多時段及不明顯妨礙交通下，警方也會多採勸導或開警示單方式來執法以減少民怨。（編輯：李錫璋）1081125