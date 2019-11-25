外送員職業工會上路 foodpanda表態支持

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台北市網路平台外送員職業工會正式上路，外送平台業者表示，鼓勵外送夥伴加入工會，將給予旗下外送員免入會費優惠，估計將有上千人受惠。

台北市網路平台外送員職業工會今天上路，也是全台第一個專為網路外送員設計的工會，將扮演外送員、外送平台業者以及政府間溝通協調者，並協助外送員辦理勞健保。

foodpanda董事總經理方俊強透過新聞稿表示，十分樂見台北市網路平台外送員職業工會上路，foodpanda相當重視外送夥伴安全及權益，也鼓勵外送夥伴視自身情形，決定是否加入工會。

foodpanda指出，除了將發布工會資訊，也會為各地的外送夥伴尋找合適的工會。foodpanda在外送夥伴募集說明會時，將會推薦合適工會名單，並鼓勵外送夥伴加入工會以取得更完整保障。

foodpanda指出，因應台北市網路平台外送員職業工會的成立，foodpanda外送夥伴只要在今天起至12月31日前，加入台北市網路平台外送員職業工會，均無須支付首次入會費新台幣500元。foodpanda將會積極宣傳這項資訊，預計將有上千名外送夥伴受惠，期望為外送夥伴提供更完整的保障與權益。（編輯：林孟汝）1081125