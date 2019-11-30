彩券行中了金馬獎 台彩總經理登門祝賀

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台南市新營區「新希望彩券行」開出大獎，不過不是百萬獎金，而是員工張詩盈勇奪第56屆金馬獎最佳女配角獎，台灣彩券公司總經理蔡國基得知消息後，今天特別前往祝賀。

新希望彩券行日前貼出「賀！本店開出大獎」的海報，引發附近鄰里鄉親熱烈討論，蔡國基今天前往新希望彩券行揭曉獎項，原來新希望彩券行代理人潘家鴻，他的老婆張詩盈以實力派演技，榮獲第56屆金馬獎最佳女配角的殊榮。

張詩盈以新片「我的靈魂是愛做的」獲獎，今天「我的靈魂是愛做的」男主角邱志宇、導演陳敏郎及劇組人員也到彩券行分享喜氣。

邱志宇透露，劇中他扮演高中老師的學校教務主任也有購買大樂透彩券的習慣；蔡國基現場特別送上大樂透、威力彩及刮刮樂的紅包，祝福劇組人員以及這部即將上映的電影票房長紅。

蔡國基表示，曾以「父後七日」入圍2010年金馬獎最佳女配角與新演員的張詩盈，這些年在藝術表演的堅持與熱情值得鼓勵，這次勇奪今年金馬獎最佳女配角獎，堪稱「台彩之光」。（編輯：鄭雪文）1081130