睽違20年終將修法 5類物理職能治療擬免醫囑

（中央社記者張茗喧台北4日電）長達20年未修正的物理、職能治療師法將跨出第一步，立法院今天初審通過相關草案，未來健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照護、特殊教育等無關治療的服務將免醫囑。

現代人健康意識抬頭，愈來愈多人會進行運動治療、失能預防，這些都是物理治療師、職能治療師的拿手絕活，但多數人不知道的是，凡是沒有就醫取得醫師處方就找治療師進行預防疾病相關治療，其實通通違法。

近年高齡化浪潮來襲，長照服務項目中的居家復能服務、輔具使用評估、居家無障礙環境評估、預防及延緩失能服務等，也得由物理治療師或職能治療師執行，但帶著健康長輩做操來延緩失能或協助運動，不太可能要求長輩做操前先就醫拿醫囑，顯示法令已不合時宜。

物理治療師、職能治療師團體不滿現行法規超過20年沒有修正，多年來呼籲政府應修法放寬，卻因與醫界無共識，草案在立法院一躺就是好幾年。

近年物理治療師法及職能治療師法相關修正草案在立法院歷經多次卡關，立法院社會福利及衛生環境委員會今天再次審查相關草案，經立委、衛福部官員會中不斷協商，總算通過初審。

衛福部醫事司長石崇良會後接受記者訪問表示，物理治療師法、職能治療師法先後在民國80年代上路，長達20多年都沒有修正過，當時均以疾病治療為目的擬定法規，治療師執行業務前都必須有醫師診斷、醫囑才能執行。

不過，隨長照需求增加以及民眾日益高漲的健康促進、傷病預防、運動防護需求，都需要借重治療師的專業，石崇良坦言，治療師實際執行這些業務時，確實有取得醫師診斷的困難，以運動防護為例，民眾只是需要評估肌耐力、心肺功能、柔軟度，並沒有受傷，怎能拿到醫囑。

另像是長照據點評估老人生活功能、給予訓練預防跌倒、加強平衡力，也都不太可能通通要求老人拿到診斷及醫囑。

石崇良說，為了健康促進、民眾需求等實務面上的需求，才做這次修正，衛福部2、3年前提出修正草案，提議「以健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照護或特殊教育為目的且與傷病治療無涉者」，無需醫師診斷即可進行服務。

根據目前統計，執業中的物理治療師、物理治療生共有8000多人，職能治療師、職能治療生約3900多人。

石崇良表示，草案今天出了委員會以後，若能在本會期順利完成三讀，可望於明年上旬由總統公布正式上路。（編輯：管中維）1081204