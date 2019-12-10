分級醫療觀念從小扎根 健保天團巡演籲珍惜資源

「健保校園巡迴宣導列車」10日在新北市新莊區光華國小大禮堂演出，衛福部健保署長李伯璋（中橘領者）出席，和學生們一起看表演、推廣認識台灣的健保制度。中央社實習記者蕭惠敏攝 108年12月10日

（中央社記者卞金峰、實習記者蕭惠敏台北10日電）珍惜醫療資源從小做起。健保署員工自組「健保天團」前進國小校園巡演，透過有趣劇情讓小學生了解健康存摺、分級醫療觀念，學生們回家更能關心長輩健康。

健保觀念向下扎根，「健保校園巡迴宣導列車」今天開至新北市新莊區光華國小，健保天團團員們在大禮堂熱情賣力演出，衛福部健保署長李伯璋也親自出席，和光華國小約880名學生一起看表演、推廣認識台灣健保制度。

健保天團今天演出「羊羊學校呼嚕嚕」短劇，描述主角呼嚕嚕的阿公出車禍經過。劇情描繪從意外到就醫過程，演員帶入「小病去診所、大病到醫院」分級醫療概念，也教導學生如何運用健康存摺，查閱近3年就醫紀錄與健康資料。

為讓小學生能看得懂表演，健保署找來劇團協助員工們訓練、編排劇情。專門委員林寶鳳說，演員製作大型的手機看板和醫療分級圖示，讓小觀眾更清楚就醫流程；演出不斷重複倡導口號，同時也請台下小朋友複誦，並透過有獎徵答活動加深印象。

此外，健保題材今年起納入國小五年級國語課本與習作，有版本講述台東善心菜販陳樹菊兒時，因沒有完善的健保制度，再加上家境清寒籌湊不出醫療費，導致她的母親和三弟相繼因延誤就醫而逝世。故事盼傳遞全民健保的「自助互助、照顧弱勢」核心價值。

署長李伯璋說，希望年輕學子都能透過課文從小了解正確就醫理念，讓健保永續經營；「健保校園巡迴宣導列車」預計明年6月前全台將完成100場巡演。（編輯：卞金峰）1081210