巧克力控詹朴攜手PChome 挑戰不同方式說故事

台灣旅英服裝設計師詹朴10日以PChome合作夥伴身分出席聯名巧克力開賣記者會，分享他的個人品牌APUJAN在這次合作過程中的想法。中央社記者吳家豪攝 108年12月10日

（中央社記者吳家豪台北10日電）PChome網路家庭董事長詹宏志的獨子詹朴今天以PChome合作夥伴身分出席記者會，愛吃巧克力的他透露，這次合作是很有趣的體驗，可以挑戰用不同方式和技巧訴說同一個故事。

電商業者PChome網路家庭今天宣布攜手福灣巧克力與時裝品牌APUJAN，獨家開賣聯名款巧克力，並邀請福灣巧克力創辦人許華仁、APUJAN品牌總監詹朴分享合作理念。詹朴接受媒體拍照時，不忘手拿巧克力一邊品嚐，展現他對巧克力的熱愛。

詹朴說，包裝和服裝有很多共通之處，都是傳遞訊息的方式，這次合作首先要了解福灣巧克力品牌和師傅想傳遞的故事是什麼，而包裝是延伸，可以把故事說得更完整，並加入服裝的元素。

他表示，這次合作是很有趣的體驗，大家都從台灣出發，能與來自不同領域、不同國家的夥伴一起創作，用不同方式和不同技巧來訴說同一個故事。例如這次聯名款巧克力包裝上選用APUJAN經典顏色藍、黑、白，結合恐龍骨骸、星星、鑰匙等元素，並採用緹花布料重覆單元的構想，期望可以讓巧克力與時尚設計有更多連結。

詹朴也透露，這次合作前，APUJAN公司內部特地舉辦一場巧克力試吃大會，找出最有感覺的商品。他強調所有聯名合作都一定會親自體驗過，才能深入了解品牌精神與故事，找出合作契機。（編輯：楊凱翔）1081210