台北馬拉松15日開跑 北市警公布交管路段

（中央社記者劉建邦台北14日電）2019台北馬拉松15日上午將在台北市政府前廣場開跑。北市警局今天公布交通管制路線，包含市府路、信義路、松智路等路段，部分公車路線配合交通管制改道行駛，呼籲市民注意。

北市警局發新聞稿表示，2019台北馬拉松賽事15日上午6時30分起跑，選手共2萬8000人，賽事沿線行經市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道。

賽事沿線包含中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、安康路、成功橋、松河街、塔悠路、延壽街、堤頂大道、麥帥二橋與基隆路車行地下道等市區道路，及大直橋至成功橋間的基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

警方表示，賽事路段將實施交管，禁止人、車（含自行車）通行，建議民眾在管制期間提前改道或改搭捷運，並留意警廣路況插播報導，也呼籲駕駛人行經管制路段時，遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛；管制路段資訊可上交通大隊官網查詢。

北市府公共運輸處指出，為因應2019台北馬拉松活動，部分公車路線將配合交管改道行駛，受影響公車及國道路線共217條路線、446個站位，其中部分路線減班、停駛。

公運處呼籲，因公車路線受交管影響，公車行駛時間可能較原路線增加等候時間，建議民眾提早或避開管制時段出門或搭捷運，也可上大台北公車網頁或手機版網頁查詢因交管改道的聯營公車路線，此外，智慧型站牌也將顯示「交管不停靠」資訊。（編輯：李錫璋）1081214