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台北馬拉松開跑 柯文哲：預計2022獲金標籤

最新更新：2019/12/15 10:01
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（右5）出席與會，揮手為跑者加油打氣。中央社記者裴禛攝　108年12月15日
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（右5）出席與會，揮手為跑者加油打氣。中央社記者裴禛攝　108年12月15日

（中央社記者梁珮綺台北15日電）2019台北馬拉松今天開跑，台北市長柯文哲說，台北馬拉松是台北市政府重要體育活動，也是台北市城市觀光及城市行銷的重要代表性活動，預計2022年取得金標籤賽事認證。

2019台北馬拉松今天清晨6時30分開跑，共2萬8000多人報名，創下歷史紀錄，賽道延續古城巡禮路線，並減少幅度較大及難度較高的彎道。

體育局資料顯示，這次馬拉松將近3000名外籍選手參與，而肯亞名將勒丁（Josphat Kiprono Letting）曾在2011年布拉格馬拉松以2小時7分36秒奪冠，此次表現各界關注。

柯文哲上午替各跑者加油打氣，致詞時表示，台北馬拉松已得到國際田徑總會銅標籤賽事認證，現在要朝金標籤方向努力，預計2022年取得。

他說，盼每名跑者將台北市的美麗及多元帶回家，下次帶更多自己國家的選手參與，就是「台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣」，也祝福每名跑者用雙腳體驗台北的城市美麗，也希望運動的風氣能在台北市普及。（編輯：黃世雅）1081215

2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（前排中）出席與會，在賽前與跑者一起做熱身操。中央社記者裴禛攝　108年12月15日
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（前排中）出席與會，在賽前與跑者一起做熱身操。中央社記者裴禛攝　108年12月15日
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（前中）、田徑好手楊俊瀚（後排左）、陳傑（後排右）出席與會，在賽前與跑者一起做操熱身。中央社記者裴禛攝　108年12月15日
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲（前中）、田徑好手楊俊瀚（後排左）、陳傑（後排右）出席與會，在賽前與跑者一起做操熱身。中央社記者裴禛攝　108年12月15日
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