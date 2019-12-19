治痛風不能光靠飲食 有患者脊椎結石癱瘓

（中央社記者陳偉婷台北19日電）據統計，台灣成人每百人有3人痛風，40歲以下病人不少。醫師提醒，民眾對痛風治療有迷思，以為發作再止痛或光靠控制飲食治療，但痛風可能致身體器官結石，甚至有人因此癱瘓。

中華民國風濕病醫學會今天舉行衛教記者會，推出由藝人邰智源主演的痛風衛教影片，點出民眾對痛風迷思，包含以為只要控制飲食就不會痛風、發作再吃止痛藥就好等錯誤觀念。

風濕病醫學會理事長蔡文展下午在記者會表示，台灣成人的痛風盛行率不低，統計發現，約每百人就有3人有痛風問題，尤其40歲以下病人不在少數，也有17、18歲就痛風發作的個案。痛風並不是單純「關節痛」的問題，若缺乏治療，還會引起其他器官疾病，如心血管、腎臟病變，甚至會引起勃起功能惡化因子，導致「不性福」。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師余光輝說，痛風是體內過多的尿酸沉澱堆積導致的疾病，如果沉積在關節，就會導致關節炎；沉積在腎臟，就會導致腎臟疾病。肥胖、高血壓、藥物影響、基因、飲食、糖尿病、高血脂、腎臟疾病等，都可能導致尿酸過高及痛風。

痛風發作時會造成患部紅腫熱痛，蔡文展說，痛風的取名相當傳神，有兩個特色，其一是痛風的痛非常的劇烈，患者可能會痛到坐立難安、不良於行，甚至是微風吹過都會刺痛；另一個意涵，痛風的痛「來去如風」，患者發作後會在24小時內痛到頂點，但就算不治療，3到7天內也會好。

只是，蔡文展說，約有15%人在首次痛風發作後，此生不會再發作；但有85%的人會再度發作，發作頻率和嚴重程度視尿酸高低而定。

余光輝表示，身體的尿酸過高是警訊，如果長期忽視，尿酸可能持續累積在關節，形成痛風石。痛風石可能出現在手指關節、耳朵、皮下、軟骨，嚴重會導致關節變形、侵蝕骨頭。台灣甚至有些病人的痛風石出現在脊椎，導致四肢癱瘓而就醫。

不過，蔡文展也坦言，有些病人很奇怪，一聽到罹患痛風，就只想用飲食或運動來改善，但這是錯誤觀念，飲食只能改善約2成的尿酸值，有些人整天吃東西像在吃草，結果尿酸只下降1mg/dL，幫助非常有限，還是得靠藥物治療才能真正控制。

蔡文展表示，多數痛風病人可能在發病後還會再度發作，需要長期服藥控制，但有些病人很可能自以為尿酸降了就不需再服藥，就可能再復發。也有一些民眾是無症狀的高尿酸者，因健檢被發現，目前台灣的治療指引是建議，尿酸超過10mg/dL就應進行治療。

余光輝表示，傳統治療高尿酸藥物可能有藥物過敏問題，造成患者的壓力，但新的藥物降低相關風險，且今年12月1日起，健保也有新的給付標準，患者只要按時服藥，就可降低尿酸值，且大幅減少痛風石面積。

蔡文展提醒，過去治療痛風石只能開刀拿掉，但這是不對的，因看到的結石只是冰山一角，不只出現在關節，也可能出現在體內器官。患者可依醫師建議接受藥物治療，也有助改善生活品質。（編輯：葉俐緯）1081219