109年社福新制 托育補助不空窗國民年金保障漲

（中央社記者陳偉婷台北26日電）衛福部公布109年新制，2歲未滿3歲幼兒送公托或準公托，托育補助每月至少新台幣3000元起；國民年金給付基本保障也將調漲，估180萬民眾受惠；社工也將調薪，嘉惠逾萬名社工。

根據現行「托育準公共化」政策，父母把0到2歲嬰兒送托到準公共化保母或準公共化托嬰中心，每月可領取6000元托育補助，2至5歲則實施公幼免學費。但公幼的「幼幼班」名額少，不少家長在這段「空窗期」只能繼續送托保母或送價格昂貴的私幼，同時因孩子超齡，原本的6000元補助也縮水至2500元。

總統蔡英文日前宣布，2到3歲托育補助將無縫接軌。衛福部也公布民國109年元月新制，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心者，托育費用補助銜接發放至未滿3歲。

補助方式依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3000元至7000元不等、送準公共保母或準公共托嬰中心者補助每月6000元至1萬元不等，估計約有1.6萬名兒童受益，緩解家長育兒辛苦。

領國民年金的民眾也有利多，依法規定，國民年金6項年金（老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金、身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金、原住民給付）的基本保障金額自101年1月1日定額調整，每4年要參照最近一年的消費者物價指數調整。但成長率若是零或負數則不調，確保民眾基本經濟安全。

社會保險司長商東福受訪表示，年金基本保障金額在105年首度調整，109年也將依法調漲，將由現行3628元調升，估180萬民眾受惠，但確切調整金額要等109年1月6日主計總處提供消費者物價指數成長率才能計算。

此外，衛福部也建立社工專業人員薪資制度計畫，公部門社工薪資調整將原計畫性補助的風險工作費調整為人事費，納入薪資結構，可經常性編列及支領，正式編制社工人員調整金額1810元至3000元，約聘僱社工人員調整金額1569元至3000元，並維持保護性社工與一般性社工薪資差距。

民間單位社工薪資調整則原定額補助3萬4000元改為第一年依每月3萬4916元進用，並建構依年資、學歷、執照、執行風險業務等級等階梯式的專業服務費補助制度，也調高雇主負擔的勞健保費及提撥勞退準備金費用補助，從每人每月1000元提高為5000元。合計公私部門社工受惠人數超過萬人。（編輯：張雅淨）1081226