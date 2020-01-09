台灣大愛器捐人數創新高 器官勸募難度仍高

（中央社記者陳偉婷台北9日電）器捐中心統計，108年大愛器捐人數創歷史新高，且捐贈者生前簽署器捐意願的比例也大幅躍升。但器官的勸募難度仍高，捐贈以眼角膜等組織為多，且親友反對也是勸募難突破的困境。

器官捐贈大愛器捐人數移植登錄中心今天舉行記者會公布，人數由民國100年的229人進展到108年的375人，創下歷史新高紀錄。

器捐分成2類，第一類是捐贈心臟、肝臟、腎臟、肺臟、胰臟、小腸等器官；僅捐贈眼角膜及皮膚等組織者，則屬第二類。根據登錄中心統計，108年度第一類器捐人數有139人、第二類器捐有236人。

器捐登錄中心董事長李伯璋上午表示，從91年登中創設之初已擔任董事，當年捐贈人數一年只有91人，到108年有375人，大愛器捐人數明顯成長。

李伯璋說，但確實觀察到，器官勸募的量比較少，成長較多的是眼角膜等組織，主要原因是器官的勸募程序比較複雜，且組織在意願者生前就能預作準備，死者心跳停止後，組織都還能用，成功捐贈機率高。

根據登錄中心統計，108年度第一類器官捐贈人數前5名的醫院，依序為林口長庚醫院、台北榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院及高雄長庚醫院。第二類器官捐贈前5名的醫院，依序是台大醫院、林口長庚、北榮、三軍總醫院及亞東醫院。

除了大愛器捐人數創新高，器捐登錄中心管理師方冠雅接受聯訪時表示，民眾及醫療人員面對器捐的態度也有明顯變化。捐贈者生前簽署器官捐贈意願的比例，從民國94年的9%成長到108年的24%。

登錄中心統計，94年時，器官捐贈請求由醫療人員提出的比例是36.9%，本人及家屬提出的比率是64.8%；但108年時，器官捐贈請求由醫療人員提出的比例則是35.2%，本人以及家屬提出的比例已達到71.5%。

方冠雅也說，器官捐贈意願易受時事影響，不管是過去愛滋器捐案或八仙塵爆等，不論是好壞的新聞，只要有相關的器捐討論，都會喚起民眾的危機感和熱情，器捐捐贈人數都會攀升。

儘管器官捐贈推廣已久，目前也有將近萬人在等候器官救命或改善生活品質；但方冠雅說，器捐推得很辛苦，目前全台約45萬人簽署器官捐贈意願，對比全台2300萬人並不多，有些人也會覺得「就算簽了，未來也未必能捐」。因事發時還要考量醫師、家人態度，有時候傾向「救到底」，器捐就不可得，要讓大家了解「醫療有極限」相對困難。

方冠雅也表示，器捐勸募實務上常碰到很艱難的狀況，如家屬意見很難一致，往往只要有一名家屬激烈反對，就捐不成了；鼓勵民眾簽署器捐意願也是，有些成年人簽署後，家長還打電話來罵：「怎麼讓我小孩簽這個？」

台灣是全球第一個施行「捨∞得」政策的國家，器官捐贈不只可助人，更可以幫助家人；台灣也順應世界移植醫療發展，陸續通過「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」以及「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，讓等候器捐的病患可以有較多的器捐來源，但目前成效仍有限。

李伯璋表示，器官的勸募較不易，政策有給予幫忙，也希望醫院朝勸募器官為主要目標，因器官比起組織，更是救命的關鍵。（編輯：葉俐緯）1090109