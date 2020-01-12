高市今年首例漢他病毒出血熱 啟動社區大掃除

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高市今天接獲疾病管制署公布今年高雄市三民區首例漢他病毒出血熱確定病例，高市府啟動社區大掃除，除了呼籲做好防鼠「三不措施」，民眾出現頭痛、全身痠痛等，也應速就醫。

高雄市衛生局表示，個案為居住在三民區博惠里的60多歲女性，從事攤販工作，去年12月25日開始出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，28日出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，就醫診斷為泌尿道感染並住院。

不過，個案症狀不但未緩解，還在31日出現呼吸喘，今年1月3日經醫院通報漢他病毒出血熱，治療後於8日康復出院，同住家人無疑似症狀。

高雄市衛生局表示，指標個案工作地的一名50多歲女同事，雖未出現症狀，血液檢驗卻呈IgM抗體陽性，列為高度疑似個案，預定15日二次採檢送驗確認。

衛生局進行疫情調查時，也發現個案工作地周邊有不少小吃攤販，且現場也捕獲1隻老鼠，初步研判為這波疫情的引爆點。

高市府防疫團隊獲報後，召開2次前進指揮會議，針對個案居住地、工作地及活動地警戒範圍的市場、學校、公園、社區等，進行家戶衛教宣導、環境稽查、投藥滅鼠、鼠隻監測等工作，明天並將啟動社區動員大掃除。疫情將持續監控至4月2日，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等三不措施。

漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要是帶有病毒的齧齒類動物傳染給人類。人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能發展成急性腎衰竭，經治療後可改善病況。（編輯：洪學廣）1090112