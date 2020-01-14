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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
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2019新型冠狀病毒疫情延燒1/22

泰國有武漢肺炎病例 疾管署：不排除是人傳人

最新更新：2020/01/14 16:35
泰國武漢肺炎確診個案，疾管署副署長莊人祥（圖）說，不排除是人傳人或其他動物感染源。（中央社檔案照片）
泰國武漢肺炎確診個案，疾管署副署長莊人祥（圖）說，不排除是人傳人或其他動物感染源。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北14日電）泰國有武漢肺炎確診個案，疾管署副署長莊人祥說，此人在機場發燒篩檢站被發現，雖沒去過武漢華南海鮮市場，但去過其他市場，感染源待釐清，不排除是人傳人或其他動物感染源。

疾病管制署副署長莊人祥今天在疫情週報表示，接獲中國疾病預防控制中心通知的更新資料，截至12日，中國官方針對2019新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料共41名，重症6例治療中、1例死亡，其餘病情穩定，出院人數增加為7例。

莊人祥說，中國官方未發現武漢疫情有明顯人傳人證據。在泰國確診的個案為61歲中國籍武漢市女性，她在1月5日就有發燒症狀，8日入境泰國，在發燒篩檢站被發現異常立即隔離，目前個案已無發燒及呼吸道症狀，預計近日可出院返國。同機接觸者檢測2019新型冠狀病毒都是陰性。

莊人祥表示，上述個案沒有到過武漢華南海鮮市場，但有到其他傳統市場，後續要釐清感染來源，不排除是人傳人，或有其他動物感染源。

泰國傳出武漢肺炎確診個案，疾管署副署長莊人祥14日說，此人感染源待釐清，不排除是人傳人或其他動物感染源。圖為疑與疫情爆發有關的武漢華南海鮮市場。（檔案照片／中新社提供）
泰國傳出武漢肺炎確診個案，疾管署副署長莊人祥14日說，此人感染源待釐清，不排除是人傳人或其他動物感染源。圖為疑與疫情爆發有關的武漢華南海鮮市場。（檔案照片／中新社提供）

泰國目前雖確診2019新型冠狀病毒個案，但莊人祥說，因個案是在機場就被攔截，沒有社區傳播風險。台灣將持續針對泰國入境者做發燒篩檢，但不會採取額外的檢疫措施。

目前台灣有7名符合武漢旅遊史的發燒肺炎通報病例，莊人祥表示，其中3人已排除，4人檢驗中，檢驗中的4人有2人初步篩檢為流感，風險性降低。國內目前還沒有新型冠狀病毒確診個案。

年節將至，疾管署針對春節來往兩岸民眾將會加強防疫工作，另呼籲計劃前往中國武漢或鄰近區域民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多的公共場所及接觸野生和禽畜類動物，同時落實肥皂勤洗手、配戴口罩維持呼吸道衛生。

若返國入境14日內出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，並依照指示配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形以供醫師確切診斷。（編輯：張雅淨）1090114

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