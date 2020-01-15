尾牙拚酒隔天手臂不舉 恐是神經缺氧釀禍

尾牙季到來，拚酒隔天當心手臂不舉。振興醫院運動復健科主任陳建成（圖）15日提醒，多數人酒後往往睡得特別熟，若整晚都維持同樣睡姿，恐壓迫到手臂橈神經，短短30分鐘就會導致神經缺氧，需休息2到4週才會恢復。中央社記者張茗喧攝 109年1月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）尾牙季到來，拚酒隔天當心手臂不舉。醫師提醒，多數人酒後往往睡得特別熟，若整晚都維持同樣睡姿，恐壓迫到手臂橈神經，短短30分鐘就會導致神經缺氧，需休息2到4週才會恢復。

收治患者的振興醫院運動復健科主任陳建成今天表示，「橈神經壓迫損傷合併垂腕症」主要是手臂長時間承受頭部壓迫，導致局部組織血流不足，神經長時間處於缺氧狀態而受損，使得手臂舉不起來，也可能造成局部肌腱系統的傷害。

陳建成說，橈神經位於腋下以及手臂「螺旋溝」的位置，容易受到外來的壓迫，趴著午睡30分鐘就可能出現手臂無力症狀；另像是喝酒過後熟睡，也可能因整晚折著手臂沒有翻身，導致橈神經損傷，因此又被稱為「週末夜麻痺症候群」。

有趣的是，這個病除了容易發生在趴睡、醉酒未翻身的民眾身上外，也常見於蜜月過後的男性，被稱為「蜜月手臂麻痺症候群」。

陳建成說，蜜月期間，不少老公會讓老婆的頭枕在手臂上睡覺，也會導致神經受損，過去曾有男子因手臂舉不起來，男子母親認為他娶了老婆就忘娘，險些造成婆媳失和。

不過，即便因神經壓迫導致手臂不舉，也只是暫時現象，他指出，如果是單純神經壓迫，沒有其他構造上的異常，不用特別治療，休息2到4週後神經就會自然恢復，若是外傷等特殊狀況，才需進一步接受治療。（編輯：葉俐緯）1090115

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