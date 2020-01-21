更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中火增燃氣機組環評過關 中部4縣市批中央蠻幹

最新更新：2020/01/21 12:30

（中央社記者郝雪卿台中21日電）環保署昨天通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評案，台中市長盧秀燕今天表示，希望中央政府不要和民意作對、踐踏中部人的健康，「我們絕不會妥協，我們會繼續奮鬥！」

環保署昨天在環境影響評估審查大會通過中火新增2部燃氣機組，卻未汰除老舊燃煤機組，盧秀燕上午在市政會議表示，「中央政府過年前沒有給中部人新年禮物，卻給我們黑色的夢魘」。她指出，中火現有10部燃煤機組，還要再加上2部燃氣機組，對於中火機組只增不減的決定，「我們絕對不能接受」。

盧秀燕表示，雖然昨天中部3縣市都有派代表出席，且主張如果中央一定要增加2部燃氣機組，就必須拆除4部老舊燃煤機組，汰舊換新，但遺憾的是中央政府仍然為所欲為、一意孤行，舊機組1部都不拆。

盧秀燕還說，地方主張中火機組要汰舊換新有科學根據，增建的2部燃氣機組裝置容量合計260萬瓩，發電量約等同現有燃煤機組的4.7部，換句話說，就算除役4部老舊燃煤機組，中火多了2部燃氣機組，還是多了40萬瓩發電。

盧秀燕質疑，台中是盆地，中部地區因中央山脈阻擋，污染沒辦法擴散，是全國最不適合設立火力發電廠或機組的地方，但中央完全漠視地理環境限制和困難，仍要在中火強加2部機組，實在令人憤怒。

盧秀燕強調，中火是台中市最大的單一固定污染源，面對嚴重空污，地方政府整治才略有成效，中央政府卻不顧民意要再加2部機組，市府表達強烈抗議。

彰化縣長王惠美則透過縣府發出新聞稿表示，中火新增燃氣機組環評通過，顯示中央漠視彰化鄉親的健康和生命，她要反問中央，「到底還有什麼價值比民眾生命重要？」且彰化縣配合中央推動綠能，中火有什麼理由還要增加機組，中央如不重新考慮暫停設置機組，彰化鄉親不排除包圍中火抗議。

苗栗縣長徐耀昌則指出，燃氣機組雖然是燃燒較為乾淨的天然氣燃料，但對於中部地區的空氣品質仍然會造成一定污染，呼籲中央和環保署嚴格把關。

南投縣長林明溱表示，中部空污已經很嚴重，再增加燃氣機組簡直是變本加厲，他認為整個環評大會過程非常草率，也不顧出席的副縣市長意見，可說是民進黨靠著一黨獨大，強壓通過的案子，若中央再不理會地方感受，「後面還有好戲可看」。（編輯：洪學廣）1090121

延伸閱讀
藍營議員要求除役中火舊機組 台電：無法決定

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報