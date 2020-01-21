中火增燃氣機組環評過關 中部4縣市批中央蠻幹

（中央社記者郝雪卿台中21日電）環保署昨天通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評案，台中市長盧秀燕今天表示，希望中央政府不要和民意作對、踐踏中部人的健康，「我們絕不會妥協，我們會繼續奮鬥！」

環保署昨天在環境影響評估審查大會通過中火新增2部燃氣機組，卻未汰除老舊燃煤機組，盧秀燕上午在市政會議表示，「中央政府過年前沒有給中部人新年禮物，卻給我們黑色的夢魘」。她指出，中火現有10部燃煤機組，還要再加上2部燃氣機組，對於中火機組只增不減的決定，「我們絕對不能接受」。

盧秀燕表示，雖然昨天中部3縣市都有派代表出席，且主張如果中央一定要增加2部燃氣機組，就必須拆除4部老舊燃煤機組，汰舊換新，但遺憾的是中央政府仍然為所欲為、一意孤行，舊機組1部都不拆。

盧秀燕還說，地方主張中火機組要汰舊換新有科學根據，增建的2部燃氣機組裝置容量合計260萬瓩，發電量約等同現有燃煤機組的4.7部，換句話說，就算除役4部老舊燃煤機組，中火多了2部燃氣機組，還是多了40萬瓩發電。

盧秀燕質疑，台中是盆地，中部地區因中央山脈阻擋，污染沒辦法擴散，是全國最不適合設立火力發電廠或機組的地方，但中央完全漠視地理環境限制和困難，仍要在中火強加2部機組，實在令人憤怒。

盧秀燕強調，中火是台中市最大的單一固定污染源，面對嚴重空污，地方政府整治才略有成效，中央政府卻不顧民意要再加2部機組，市府表達強烈抗議。

彰化縣長王惠美則透過縣府發出新聞稿表示，中火新增燃氣機組環評通過，顯示中央漠視彰化鄉親的健康和生命，她要反問中央，「到底還有什麼價值比民眾生命重要？」且彰化縣配合中央推動綠能，中火有什麼理由還要增加機組，中央如不重新考慮暫停設置機組，彰化鄉親不排除包圍中火抗議。

苗栗縣長徐耀昌則指出，燃氣機組雖然是燃燒較為乾淨的天然氣燃料，但對於中部地區的空氣品質仍然會造成一定污染，呼籲中央和環保署嚴格把關。

南投縣長林明溱表示，中部空污已經很嚴重，再增加燃氣機組簡直是變本加厲，他認為整個環評大會過程非常草率，也不顧出席的副縣市長意見，可說是民進黨靠著一黨獨大，強壓通過的案子，若中央再不理會地方感受，「後面還有好戲可看」。（編輯：洪學廣）1090121