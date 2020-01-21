春節前夕 北市：蔬果魚貨供應量足價微漲

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市市場處表示，春節將屆，為因應採買需求，果菜、魚類批發市場22日、23日將延長拍賣時間，批發市場會持續加強年節前預備作業；蔬果、魚貨今天供應量充足，價格微漲。

台北市市場處發布新聞資料指出，因應年節前採買需求，台北市副市長黃珊珊凌晨前往果菜、魚類批發市場巡視，了解春節前夕民生供貨情況。

市場處表示，今天果菜、魚貨供應量充足，蔬菜平均價格每公斤約新台幣29.8元、水果平均價格每公斤為60.1元；魚貨部分，平均價格每公斤約為128.2元。果菜、魚貨平均價格微漲。

市場處指出，年節前需求量較高的果菜類，例如蘿蔔、甘藍、花椰菜、芥菜及椪柑、柳丁、桶柑、海梨、棗子、蓮霧及進口水果等，目前貨源穩定且供應充足。

在魚貨部分，為因傳統應景魚貨，例如白鯧、黃魚等，需求量增，價格微漲，建議民眾可採買金鯧、鱸魚、台灣鯛等本土養殖魚貨，價格經濟又實惠。

市場處表示，台北農產運銷公司為加強春節前作業，批發市場在22日拍賣時間將延長至中午12時、23日拍賣時間延長至下午4時；另為加強現場車流紓解，批發市場從今天起至24日止將進行交通管制，疏導並管制車輛進場。（編輯：戴光育）1090121