防範武漢肺炎 口罩業者訂單增加3成以上

武漢肺炎疫情擴散，彰化田中鎮一間生產口罩的業者指出，目前公司不管是一般平面口罩或是防護力較好的N95口罩，訂單都增加3成以上，員工加班趕著出貨。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月22日

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）武漢肺炎疫情擴散，工廠設在彰化生產口罩的華新醫材集團董事長鄭永柱說，目前公司不管是一般平面口罩或是防護力較好的N95口罩，訂單都增加3成以上，員工加班趕著出貨。

1974年成立的華新醫材公司，由董事長鄭永柱和弟弟聯手創立，主要生產醫用口罩和醫用手套等醫材，集團內生產口罩等工廠位於彰化縣田中鎮。

武漢肺炎疫情擴散，鄭永柱接受媒體聯訪時指出，幾個月前，就有香港和大陸的客戶詢問想要訂購口罩，目前平面口罩的訂單增加3到4成，防護能力更好的N95口罩訂單增加5成，不過由於工廠產能有限，這些增加的訂單都已經超過公司負荷。

鄭永柱表示，目前公司的訂單已經排到4月，有些客戶最近想要再加訂，他們也都說明人力有限，無法負荷；像是N95口罩接下來2個月，要交出去的貨就有20到30萬片，工廠員工都加班趕工，恐怕過年後，員工還是要繼續加班才能順利出貨。

鄭永柱說，集團所設的觀光工廠，最近有民眾來參觀時，看到口罩也是大批大批的掃貨，還有醫護人員特別跑到觀光工廠買N95口罩；他建議，一般消費者可以選購醫療用或是多層防霾型的口罩，醫療用的口罩可以過濾細菌病毒，多層防霾型的口罩有多層濾網，可以過濾細小的細懸浮微粒，包覆性好。

開設醫療器材行的黃姓業者接受中央社記者訪問時說，她的醫療器材行就開在醫院附近，最近幾天上門買口罩的客人有增加，會提醒客人，N95口罩防護力雖然很好，但戴起來會很不舒服，除了醫護人員之外，一般民眾其實可以不用買N95等級的口罩。（編輯：方沛清）1090122