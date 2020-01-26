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春節逢流感高峰期 疾管署籲拱手不握手

最新更新：2020/01/26 15:28

（中央社記者陳至中台北26日電）除了武漢肺炎，流行性感冒也不可輕忽。疾管署今天表示，台灣正處於流感流行期，已累計710例併發重症個案，其中43例死亡個案與流感相關，拜年應拱手不握手，降低病毒傳播機會。

衛福部疾管署今天發出新聞稿指出，近期北半球溫帶國家流感活動度持續上升，春節期間民眾南來北往，與人接觸機會增加，建議做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，拜年時盡量拱手不握手，降低病毒傳播的風險。

根據疾管署統計，截至本月20日為止，這個流感季（民國108年10月1日開始）累計710例流感併發重症個案，近8成有慢性病史，其中有43例死亡個案，經審查與流感相關。

目前台灣檢出的流感病毒以A型H1N1為主，約占8成。另根據世界衛生組織資料，全球病毒型流感也是A型為主要流行株，但以H3N2為多。

台灣近期關注武漢肺炎疫情，疾管署認為流感也不可輕忽，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人、孕婦等，都屬於高風險族群，應特別留意自身健康狀況。如果有流感症狀，就應儘速就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。

全台有161家醫療機構在春節期間，開設約1870診次類流感特別門診，民眾可至各地衛生局網頁查詢。（編輯：張雅淨）1090126

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