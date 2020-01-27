勞檢員防職災 只盼保護勞工性命與家庭

（中央社記者梁珮綺台北27日電）對勞檢員，你的認識有多少？台北市勞檢處副處長梁蒼淇說，勞檢員必須忍受風吹日曬雨淋，每個進來沒多久，都曬得一身黑，由於負責危險性機械設備，笑說自己懼高症因此「治好」。

而對勞檢處長江明志而言，每個勞工背後都代表著一個家庭，雖然工作辛苦，且常會有很深的無力感與遺憾，但是這份工作有其價值，「我知道我在做什麼，我在保護人命、保護家庭，往往職災的罹災者，都是家庭支柱」。

梁蒼淇說，能夠保護民眾生命的工作不多，勞檢能預防災害發生，並非刻意找碴或開罰單，他舉例，很多工安意外的發生，是工人沒有戴安全帽，墜地時頭部重創，「這些都能預防」。

台北市勞動檢查處共有7個業務科，包括土木工程、危險機械設備、建築工程等，梁蒼淇在1997年進入勞檢處，負責到各工地巡查塔吊，儘管有懼高症，還是得硬著頭皮往上爬，爬到腿軟是家常便飯，幾次下來，反而治好懼高症。

2002年3月31日當時仍在興建的台北101大樓受到地震影響，頂樓上的大型塔式起重機吊臂斷裂震落，造成多人死傷，「當時蓋到240公尺！」說起當時情景，梁蒼淇記憶猶新，頂端風呼呼的吹，若沒做好安全防備，一不小心可能就天人永隔。

勞檢員潘彥江入行8年，在「輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例」還沒通過前，沒有工地會通報何時進行吊籠作業，潘彥江每天例行工作就是騎摩托車在台北市街頭查看，幾乎如同大海撈針，常徒勞無功。

潘彥江說，吊籠工作很容易發生墜落意外，而這能夠事先預防，在自治條例通過後，很多工地會進行通報，仍有「黑數」，所以，還是得騎著車四處繞，而這也是梁蒼淇笑說，勞檢員都曬得一身黑的原因。

不僅如此，勞檢員到工地進行勞動檢查時，常遇到工人惡言相向，因對方認為要被「開單」，對自身會有影響，多半認為勞檢員找碴，抗拒勞檢司空見慣。潘彥江說，「我一般遇到這種狀況，會比較理性的解釋」，例如用手機播放職災相關影片，說明第一線許多工安意外，只要做好預防措施，就能避免。

由於工作型態百百種，勞檢員必須在假日、夜間輪值，針對不同行業進行勞動檢查，如夜間掛設或拆除廣告看板、旗幟，高鐵、台鐵、捷運利用夜間巡軌，又或是日間清洗大樓窗戶與外牆，相較於一般上班族，都屬於高危險性工作，梁蒼淇說，安全觀念的建立十分重要。

潘彥江說，勞檢時必須花很多力氣與勞工、雇主溝通，讓對方瞭解為什麼他要進行勞檢，「讓他們知道我們是在保護他們的安全」，幾年下來，開始會有工人主動向他「通報」，指工地哪些地方沒有做好，希望他去「查一下」。

潘彥江說，就算曾經有過不愉快的經驗，這些正向回饋是支持他繼續當勞檢員的動力，也是工作上最大成就感。

「生命是無價的」，潘彥江說，若能因為他在勞檢過程中「多做一點」，減少憾事發生，就是從事這份工作的最大意義。

另名勞檢員賀長青說，某次假日到工地進行勞檢，發現設施有缺失、工人普遍未戴安全帽，其中一名工人怒氣沖沖，差點對他動手，不過，若能因此保障權益、增進對方安全，避免意外發生，仍會繼續努力。

為免發生衝突與糾紛，勞檢員進入工地時，也會配戴秘錄器，賀長青說，過程中還是要保護自己，因目的是宣導職業安全以及工安觀念。（編輯：李亨山）1090127