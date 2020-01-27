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武漢肺炎口罩熱賣 民眾到觀光工廠排隊掃貨

最新更新：2020/01/27 16:31
華新醫材集團的口罩觀光工廠27日開館，吸引民眾一早排隊等著買口罩（圖），業者備貨12萬片並採每人限購，仍半天就熱賣約一半庫存，因此宣布下午提前休館。（華新醫材提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年1月27日
華新醫材集團的口罩觀光工廠27日開館，吸引民眾一早排隊等著買口罩（圖），業者備貨12萬片並採每人限購，仍半天就熱賣約一半庫存，因此宣布下午提前休館。（華新醫材提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年1月27日

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）華新醫材集團的口罩觀光工廠今天開館，吸引民眾一早排隊等著買口罩，業者備貨12萬片並採每人限購，仍半天就熱賣約一半庫存，因此宣布下午提前休館，明天上午9時發號碼牌。

武漢肺炎疫情未停歇，口罩熱賣。位於彰化縣田中鎮的華新醫材集團口罩觀光工廠今天開始營業，一早就湧現百人排隊等候買口罩，由於擔心人群擁擠造成不便，廠方採人數總量管制，較晚抵達的民眾至少需排隊1個小時才進入，且廠方限每人只能買5盒口罩。

根據口罩觀光工廠網站資訊，國定假日開館時間為上午9時到下午5時30分，但由於口罩今天上午很快售罄，口罩觀光工廠中午透過官方臉書粉絲專頁發布訊息表示，今天下午休館，請民眾勿再跑來華新創意生活館口罩觀光工廠，明天上午9時才開始發放號碼牌。

華新醫材集團董事長鄭永柱接受媒體訪問說，今天到29日準備12萬片口罩分3天販售，這批貨是工廠趕在農曆年前製造並發貨，觀光工廠今天開館，儘量提供民眾購買，但購買人潮實在太多，超乎預期，可能有些人買不到口罩，但口罩觀光工廠明天仍會開館。

買不到口罩的民眾在官方粉絲專頁抱怨，有人說「看到一堆人排隊，應先計算人數與貨量，而不是後來才發號碼牌，還說拿到號碼牌不一定能買到，應變能力要加強」；也有民眾反映「工廠似乎完全沒料到有排隊人潮，應變能力差，沒有規劃」。（編輯：張芷瑄）1090127

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