武漢肺炎 在台陸生自我監測管理沒有歧視

（中央社記者楊淑閔台北27日電）台灣今天出現第5例武漢肺炎確診個案，疾管署要求滯留在台的陸生落實自主管理。對於媒體「陸生質疑監控管理遭歧視」，衛福部長陳時中今天說明，沒有因為身份而有任何歧視。

擔任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中媒體受訪表示，陸生目前規定就是暫緩2週、即至2月9日來台，現在在台灣滯留的陸生並沒有歧視的問題，就是有武漢或湖北的旅遊接觸史者，依相關規定進行監控。

陳時中說，陸生有相對這樣的感覺，可能是因為這兩天防疫升級。目前沒有因為身份而有任何歧視，相關措施所有國人都一樣，因為若有相關接觸史就可能是傳染源，他強調「他們以為只有他們這樣子，沒有，全部人都是」。

另外，台大校方昨天聲明表示，校方整體防疫策略及做法會依中央疫情指揮中心規定，相關細節正由學校保健中心擬定中。對於陸生管理計畫，會參考教育部及中央疫情指揮中心最新規定隨時調整，目前依規定對於由湖北省(包括武漢地區)14天內入境的學生，將進行自主隔離，已有處理的SOP，

校方今天也發出安心文宣給自我隔離的同學，包括飲食以三餐叫外送處理，不可離開住宿房間，不應外出上課。入境已超過14天者，身體無不適者不受上述管制，但仍會請其注意身體狀況；中國大陸其他地區在14天內入境同學，則進行健康自主管理。

為有效阻絕嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴大，教育部26日頒定「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，要求各校針對三類陸生進行分流管理(包括集中檢疫、自主健康管理及集中監測)，並針對第三類陸生擬訂管理計畫送教育部初核，再轉送中央流行疫情指揮中心審核通過後據以執行。

第一類是「過去14天曾有中國大陸湖北省旅遊史或居住史者，採集中檢疫管理」(1月26日前已入境陸生)。第二類「未曾有中國大陸湖北省旅遊史或居住史者，採自主健康管理。(1月26日前已入境陸生)。第三類「自中國大陸入境學生，採集中監測管理」(中央流行疫情指揮中心公告重新開放入境後的陸生) 。（編輯：孫承武）1090127