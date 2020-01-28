大樂透頭獎摃龜 今晚最高頭獎800萬元

（中央社記者潘羿菁台北28日電）大年初四大樂透頭獎摃龜，獎金新台幣5552萬元將累入下期，頭獎金額上看新台幣1.1億元；本期大樂透貳獎開出2注，每注獎金220萬元。另外，今彩539開出一注頭獎獲得800萬元，獎金為今晚最高者。

大樂透持續進行春節大紅包加碼活動，本期開出的9個獎號依序為02、12、15、30、32、36、40、47和48，開獎結果共開出24組，共28注幸運中獎，其中獨得100萬元獎金者有21注，另有4注各分得50萬元獎金、有3注各得獎金33萬3333元。

位於台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」繼今年1月14日開出2.47億元的大樂透頭獎，以及大年初二（26日）開出100萬元的春節大紅包獎項後，今晚再度送出一注春節大紅包，獎金同為100萬元，自103年起以來，該投注站累計已開出6次春節大紅包，可說是今年到目前為止最旺的投注站。

另外，位於台北市士林區的「飛來發彩券行」曾於104年間開出28.7億元的威力彩頭獎，自105年以來連續5年都有開出春節大紅包，截至今天晚上開出的春節大紅包已達8注之多。

苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」同樣也是春節大紅包的榜上常客，今晚第6度開出春節大紅包獎項。

桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」曾於106年間開出9.59億元的威力彩頭獎，今晚則是第一次開出春節大紅包獎項。

台灣彩券今年的春節加碼，威力彩、大樂透、賓果賓果BINGO BINGO等遊戲總計加碼8億元，威力彩於1月20日加碼2億元後，頭獎仍未開出，大年初六開工日（30日）頭獎上看3.8億元。

大樂透加碼的春節大紅包獎項總共有360組100萬元，加碼額度共3.6億元，自小年夜1月23日起跑後，到今天晚上已送出1.69億元獎金，目前尚餘191組100萬元待送出，大年初五（29日）晚上大樂透持續開獎。

每5分鐘開獎一次的賓果賓果BINGO BINGO自1月17日起開始加碼，統計到27日止，送出的加碼獎金已達1.96億元。（編輯：張均懋）1090128