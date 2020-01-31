配合徵購口罩政策 彰化大廠中國衛材暫停出貨

（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）彰化縣口罩大廠華新醫材集團配合政府徵購口罩政策，今天起暫停零售給一般民眾，而縣內原本就無直接零售口罩的醫材大廠中國衛材公司今天也把即將要運出的醫療口罩暫停出貨。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情未停歇，口罩熱賣，除位於田中鎮的華新醫材集團口罩觀光工廠成為民眾搶購口罩「目標」，同樣位於彰化縣的醫材大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司也成為焦點，但因非觀光工廠，一直以來無對外零售，民眾只能空手而回。

因應武漢肺炎，中衛公司春節期間調派願意配合加班員工回廠生產口罩，開工後，產線全部投入生產，口罩原規劃供應醫療單位及消費通路，工廠無直接銷售，但因接獲政府統一徵購口罩通知，原本安排出貨的一箱箱口罩今天貼上「暫停出貨」告示，待政府調用。

中衛公司表示，生產的口罩共有30多種顏色，但為讓生產線發揮最大效能，避免更換口罩布料顏色而暫時停機，近期製造的口罩以藍、綠色系為主，加上產能恢復平時水準，目前一天可出產60萬片口罩。

中衛公司表示，昨天晚間接獲徵購訊息，因此今天一早先將貨品紙箱貼上「暫停出貨」字條，避免員工不清楚訊息而不慎發出貨品，近期工廠生產的醫療級口罩，將配合徵購政策由中央政府調度。（編輯：謝雅竹）1090131