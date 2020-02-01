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讓中小學生勞動節放假 提點子成案

最新更新：2020/02/01 10:48

（中央社記者廖禹揚台北1日電）教育部今年為使親子作息同步，調整小年夜彈性放假的補班日為中小學上課日；有民眾依此提案勞動節讓中小學學生也放假，迴響熱烈，在短短2天內就附議成案。

今年1月23日的小年夜彈性放假，2月15日補班，為使親子作息同步，教育部調整2月15日為中小學上課日，但是因應學生1月23日原本就放假，因此將學期結業式提前一天至6月29日。

教育部1月15日宣布此決定，隨即就有民眾於16日在公共政策網路參與平台提點子提議「5月1日勞動節中小學學生應放假一日」，提案於1月21日進入附議階段，22日就通過5000份附議數門檻成案。

提議人指出，中小學生勞動節放假，可安排親子出遊活動、增進親子感情，並省去親子作息不同步所帶來的不必要麻煩，擴大落實教育部於2月15日補課的美意。

附議贊成提案的意見中也提到，勞動節當天因學生要上課，「教師要上班，自己的小孩沒人顧」、「學校教職員也需要培養親子關係，政策研擬應考慮多方看法」等問題。但也有人質疑，若依此邏輯，是否應該取消寒暑假制度。

這項提案目前正待主管機關回覆參採情形，主管機關依規定須在附議成案後2個月內、也就是3月22日前回應。（編輯：楊凱翔）1090201

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