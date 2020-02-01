更多編輯台推薦新聞：
台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

因應武漢肺炎疫情 馬祖小三通2/2起航班減半

最新更新：2020/02/01 15:16
武漢肺炎疫情持續延燒，目前馬祖小三通每日進出人員極少，交通部航港局透過兩岸協商，馬祖小三通航班將自2月2日起減半，黃岐、琅岐各2進2出將減少為各1進1出。（連江縣政府提供）中央社　109年2月1日
武漢肺炎疫情持續延燒，目前馬祖小三通每日進出人員極少，交通部航港局透過兩岸協商，馬祖小三通航班將自2月2日起減半，黃岐、琅岐各2進2出將減少為各1進1出。（連江縣政府提供）中央社　109年2月1日

（中央社馬祖1日電）因應武漢肺炎防疫措施，交通部航港局透過兩岸協商，馬祖小三通航班自2月2日起減半，黃岐、琅岐各2進2出減少為各1進1出，這項措施將視疫情作調整。

受到武漢肺炎疫情衝擊，目前馬祖小三通每日進出人員極少，據航港局資料1月25日至31日止，琅岐入境314人、出境114人；黃岐入境392人、出境53人，大多是國人從小三通返國，民眾赴陸意願大幅降低，黃岐線更是連續3天出境掛零。

連江縣疫情指揮中心表示，持續加強小三通人員進出管制，大陸人士全面禁止入境（除特殊許可者），國人、鄉親入境者全面列管，有發燒或上呼吸道症狀或湖北旅遊史則通報隔離檢疫，無症狀者自主健康觀察14天。（編輯：李錫璋）1090201

武漢肺炎疫情持續延燒，馬祖小三通航班將自2月2日起減半，小三通邊關也持續加強人員進出管制與健康狀況篩檢。（連江縣政府提供）中央社　109年2月1日
武漢肺炎疫情持續延燒，馬祖小三通航班將自2月2日起減半，小三通邊關也持續加強人員進出管制與健康狀況篩檢。（連江縣政府提供）中央社　109年2月1日

延伸閱讀
武漢肺炎疫情發燒 黃岐小三通連2天出境客掛零防範武漢肺炎 金門小三通大幅減班因應武漢肺炎疫情 全面暫緩離島小三通

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報