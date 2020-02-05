長庚科大防疫提前部署 要求學生提前搬離宿舍

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）因應武漢肺炎疫情，長庚科技大學考量寒假住宿進修部學生大多在醫療院所工作，為預防群聚感染之虞，要求學生提前在7日晚間前先搬離宿舍，並進行防疫措施，等開學前再入住。

長庚科大部分申請在寒假住宿的進修部學生，在網路社團中發文留言指出，校方以防疫為由，要求提前搬離宿舍，等到2月25日開學前才可以搬入，由於學生反映寒假期間有打工需求，校方臨時提出搬離要求，造成住宿上的極大不便。

長庚科大主任秘書范君瑜接受中央社記者訪問時表示，校方考量防疫重要性，決議管制寒假住宿，並在封館期間進行防疫措施，希望學生能於7日晚間6時前搬離宿舍。

范君瑜表示，學生若有特殊因素仍需住宿，校方將協助提供宿舍，但要求必須每日填寫體溫單，做好防疫準備。

范君瑜說，長庚科大培養醫療專才為主，寒假入住的進修部學生平日打工的地點又以醫療院所居多，校方考量在工作地點有較多機會接觸各類型病患，為保護學生，避免返回學校宿舍入住後，造成群聚感染之虞，因此才作出這樣決定。

長庚科大也發布訊息指出，配合教育部發布政策，五專部、大學部（包括林口本部、嘉義分部之日間部、進修部各學制） 將配合展延至2月25日開學，但各教學單位所訂各項實習安排，仍依據各教學單位原規劃日程照常進行。（編輯：李錫璋）1090205