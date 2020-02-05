口罩實名制 LINE機器人健保APP一指找藥局

（中央社記者吳欣紜台北5日電）口罩實名制將於明天上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，想查詢住家附近的藥局不僅可透過健保署，現也有LINE聊天機器人、Google地圖等管道，讓民眾一次掌握。

武漢肺炎疫情延燒，全民口罩荒，為了讓每人都可以購買到口罩，行政院拍板6日起購買口罩將採實名制，民眾須使用健保卡在健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

全國目前有6000多家健保特約藥局，民眾若要查詢住家附近有哪些藥局，除了可以上網透過健保署查詢系統查詢外，也可以透過APP、LINE聊天機器人或者是網友自製地圖查詢。

一、APP：全民健保行動快易通。

全民健保行動快易通是由健保署開發的APP，透過APP內的功能就可以搜尋附近的健保特約藥局。

民眾只要下載之後打開APP，點選快捷頁的院所查詢按鈕，放大APP上的地圖並且點選自己所在縣市的圈圈，再點選詳細資料進入頁面後，在特約類別欄位選擇「藥局」並查詢，地圖上就會顯示符合條件的藥局。

二、LINE聊天機器人：敗口罩、健康科口罩報報。

除了透過官方APP之外，現在也有LINE聊天機器人可以查詢附近的健保特約藥局，包含敗口罩及健康科口罩報報。

透過敗口罩的LINE帳號，民眾只要透過LINE的手機定位功能，在聊天室視窗中傳送自己位置資訊，敗口罩就會立刻回覆5處附近的口罩販售點，包含藥局名稱、地址及電話。

若民眾是使用健康科口罩報報LINE聊天機器人，也只要在聊天視窗中輸入要搜尋的行政地區及路名，像是台北市內湖區或是內湖區瑞光路，也會立刻顯示附近的藥局名稱、地址、電話及導航地圖。

三、全國健保特約藥局地圖。

網站「硬是要學」製作了全台健保特約藥局地圖，只要輸入地址就會顯示地址附近的藥局，包含藥局名稱、地址、電話等。

實名制口罩販售，將於明天上午9時正式上線，民眾須至健保特約藥局購買口罩，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理，以身分證字號末一碼分流購買。代購也有規定，一人僅能代購一卡。每天每個販售點成人口罩200片，兒童口罩50片，會依實際產能調整。（編輯：管中維）1090205