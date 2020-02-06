最後機會 大樂透7700萬春節加碼金7日全送出

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）大樂透「春節大紅包」加碼活動將於7日截止，台彩表示，剩餘77組百萬加碼獎項將一次送出，總獎金新台幣7700萬元將視中獎組數均分，預估每組可抱走獎金，將比平時增加近3至4倍。

台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩頭獎上看4.5億元，7日大樂透頭獎則上看3.6億元，7日也是大樂透「春節大紅包」加碼的最後一期，剩餘7700萬元未開出獎金，將一次送出，民眾不妨趁今天一次買齊，拚在元宵節前幸運中大獎。

台彩解釋，大樂透除了開出一組頭獎號碼外，還會另外增開9個號碼，對中其中6個就中「春節大紅包」百萬加碼獎，共有360組中獎機會，目前還剩77組未開出。

台彩預估，7日當期大樂透銷售金額大概會介於2至3億元，依機率計算，「春節大紅包」獎項可能會開出20至28組，換算每組約可分得275萬元至385萬元，比平時單組獎金100萬元高出不少；屆時同組號碼有多注中獎，則再視中獎注數均分獎金。

台彩統計，今年春節對中「春節大紅包」加碼獎的得主，平均每人每張彩券投注金額約727元，比平均高出6倍；最常開出獎號則集中在「大號碼」，最常開出的號碼前8名，40幾就包辦5個，以42、40最常開出，各開出5次。

至於最旺彩券行，台彩表示，今年以台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」累計開出3次最多。拉長時間來看，2014年第4屆公益彩券發行以來，以高雄市苓雅區的「大興金香舖」累計開出9次居冠，其次是苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」、宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」以及台北市士林區的「飛來發彩券行」累計開出次數皆為8次。

值得一提的是，桃園市平鎮區的「晉億投注站」雖累計僅開出4次，但其中一次的中獎彩券為包牌中獎，單張對中7注，因此累計開出注數高達10注，創第4屆以來單一投注站累計開出「春節大紅包」注數最高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1090206