4類防疫物資攜帶入境免申報 量大須切結自用

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）因應武漢肺炎防疫，即日起至4月30日前，民眾攜帶或寄送電子體溫計、醫用口罩、耳溫槍專用膠套及酒精棉片入境，可免事先向衛福部申請；但數量若超過3支或1000個，須申報自用切結，避免銷售行為。

關務署官員表示，在非疫情期間，一般進口醫療用品，依法都要先行向衛福部申請。不過，考量台灣境內口罩等防疫物資需求量相當大，因此從寬辦理，先前先行宣布旅客攜帶口罩入境，不必申請就可順利通關。

關務署官員說，近日再就所有需求量大的防疫物資，與衛福部食藥署交換意見，將採取統一管制方式，一樣不限制攜帶數量，但為了避免有不肖人士趁機販售，還是要設立一定控管機制。

關務署官員指出，從即日起至4月30日，民眾以一般貨物進口、郵寄、快遞或是自行攜帶入境方式，將醫用口罩、電子體溫計、耳溫槍專用膠套及酒精棉片帶到境內，如果電子體溫計數量超過每人3支，醫用口罩、耳溫槍專用膠套及酒精棉片若超過每人1000個，必須申報，簽訂自用切結書，才能放行，以確保自用不用於銷售。

關務署官員表示，簽訂切結書時，會要求民眾留下地址、電話、身分證字號等資訊，提供給衛福部做事後追蹤；至於5月後，攜帶醫療用品是否會恢復事先申請制，將視疫情發展決定。（編輯：張良知）1090206