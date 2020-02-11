防疫升級 花蓮逾170名中港澳學生暫緩入境

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）中央流行疫情指揮中心宣布，11日凌晨零時起，暫緩來台人士從中國擴大到港澳人士。花蓮逾170名中、港澳學生暫緩入境，各校啟動彈性休業方式，並針對已入境的學生進行防疫。

陸、港澳地區學生陸續返台即將開學，受暫緩入境地區擴大，花蓮各校大學啟動因應的彈性休業措施。

慈濟科技大學共有陸生及港生12人，3名港生趕在今天凌晨截止日前，改機票返台，仍有1陸生、4港生無法回台，校方將啟動非同步遠距教學。

返台的3人中，1人住進學校安排的健康集中監測管理室，展開14天居家檢疫，由校方提供免費三餐，隔離期滿後全面消毒；另外2人在校外租屋，14天內不可以外出，由里長或里幹事定期訪視或電訪，校方提供3人消毒用品，也提醒每天定時量體溫，填寫網路問卷回傳，掌握學生健康狀況。

慈濟大學10名陸生皆未入境、29名港澳生1名休學中、6名暫緩入境。校方指出，22名入境的港生，有13名提早回台，不需要居家檢疫，另外7名入住學校獨棟一人一室居家檢疫宿舍、2名在租屋處配合居家檢疫。

針對暫緩入境的學生，慈濟大學表示，目前已推出部分線上課程，未來也會在協助系所課程遠距以及錄影，並向學生推薦校內和跨校線上MOOCS課程，協助選擇系所課程與通識課程。

東華大學統計在校共159名港澳學生，已入境約43名；34名陸生，僅1人在境內沒返回，其餘33名暫緩入境。東華大學指出，已返花的港澳生有36名，須居家檢疫並住進學校集中監測的獨棟專案住宿區域為20名，校外租屋進行居家檢疫計有16名，另外7名港澳生因沒返鄉，無需隔離檢疫。

東華大學表示，因應境外生無法返台上課，學校提供課堂側錄、線上會議軟體或課堂直播的方式協助學生修業。（編輯：方沛清）1090211