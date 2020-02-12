北市小黃司機13日午後 可一次買7天份口罩

（中央社記者梁珮綺台北12日電）北市公運處主秘楊欽文說，車籍為台北市計程車駕駛，明天中午後可依車輛行照所載身分（車行、合作社及個人車行）分別向所屬車行、合作社買口罩，一片5元，一次可買一週份量。

楊欽文說，每人每天至少有一片口罩額度，而為求不影響計程車駕駛生計，明天中午後開放計程車司駕駛每次購買7天份量的口罩。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，交通部目前統一配給各縣市政府交通運輸業者足額口罩，楊欽文表示，台北市公車、捷運、計程車、復康巴士等，每天可獲4萬3000多片口罩配給。

其中，全台北市的計程車駕駛口罩需求為每天3萬多片，公車駕駛需求7000多片，捷運約4800片，復康巴士則是幾百片。

楊欽文表示，公車駕駛與台北捷運部分，將統一由客運業者與台北捷運發放，計程車則依車輛行照所載身分發放。

他說，車行駕駛由台北市計程車客運商業同業公會統一採購後，轉售各車行業者；合作社社員由台北市計程車運輸合作社聯合社統一採購後，轉售14家合作社，駕駛個別向車行、合作社購買。

個人車行駕駛部分，則可至4處計程車服務站購買，販售時間為平日上午10時至下午4時，依駕駛身分證尾數分流販賣，駕駛需憑行照及駕照正本並持悠遊卡，或自備零錢35元購買。

公運處資料顯示，建國站供計程車駕駛身分證尾數為1、2、3、4、5者購買；大直站供身分證尾數為6、7、8者購買；中山站供身分證尾數為9者購買；瑞光站供身分證尾數為0者購買。（編輯：方沛清）1090212