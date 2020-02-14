3醫因武漢肺炎接觸史被隔離 指揮中心籲慎防護

（中央社記者陳偉婷台北14日電）有2醫療院所、共3名醫師因接觸武漢肺炎確診個案被隔離，其中一人流鼻水，但採檢2次都陰性。指揮中心今天提醒，所有科別醫師看診，若要進行高風險侵入性治療，應做好防護。

疫情指揮中心應變官莊人祥下午在記者會表示，有2醫療機構、共3名醫師，及部分護理人員，曾接觸還未確診的疑似武漢肺炎病人。當武漢肺炎病人被確診，防疫人員有跟3名醫師疫調，了解看診當下的防護和醫療措施，發現有執行侵入性的高風險行為，決定3名醫師及護理人員都要居家隔離。

莊人祥說，三名醫師中，其中一人有流鼻水症狀，但經2次採檢都是陰性，目前已經解除隔離，改為自主健康管理；另兩名醫師須隔離至2月17日，目前都無症狀。

根據指揮中心疫調，這三名醫師所接觸的病患，其中一人沒有國外旅遊史；另一人則是在港澳轉機，都難以透過健保署建置的插健保卡即知旅遊史查到。

莊人祥說，不管任何科別的醫師，看診時都應該詳加詢問每個病患的旅遊史、接觸史、群聚史釐清是否可能染武漢肺炎風險。如果醫護要執行侵入性的高風險醫療行為，務必要做好防護措施，戴口罩、手套、護目鏡等防護裝備。

至於基層醫療是否可能成為防疫「破口」，指揮官陳時中在記者會表示，這並不是形成基層破口，基層醫師是第一線守護神，避免防疫崩潰，但希望醫護人員也要保護好自己。

莊人祥也表示，目前醫療院所看診，除了插健保卡就能知道旅遊史，且目前從中、港、澳回國的台灣民眾已愈來愈少，加上落實詢問旅遊史等及做好防護，可降低基層醫師風險。

此外，記者會上有媒體提問，前中國國民黨主席朱立倫認為，陳時中拒絕無中華民國國籍陸配子女入境，還稱「選了國籍自己承擔」相當失格。陳時中僅回應：「我們就互相尊重。」

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090214