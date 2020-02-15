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武漢肺炎疫情多國燒 陳時中：能少搭飛機就少搭

最新更新：2020/02/15 17:13

（中央社記者陳偉婷、吳欣紜台北15日電）武漢肺炎疫情延燒多國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，民眾能少搭飛機就少搭，沒去旅遊可能較不便，但等這波疫情過去，還是海闊天空，將來日子會更美好。

指揮中心下午發布新聞稿表示，依中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含香港、澳門特別行政區）累計確診6萬6492例COVID-19（武漢肺炎）感染個案，比14日新增2641例，其中1萬1053例重症，1523例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

陳時中下午在記者會表示，除台灣以外，國際間累計585例確診病例，分布27個國家、地區。病例數以國際運輸工具（郵輪鑽石公主號）218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多。

各國病例中3例死亡，日本、香港及菲律賓各1例，全球有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

陳時中表示，武漢肺炎在國際傳播擴散，部分國家增加速度快，可想像有社區傳播。

此外，3日從武漢返台的台商團，除4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝說，如果順利，檢疫所隔離者將在18日解除隔離，屆時交通運輸方式仍在討論。

陳時中提醒媒體，不要追逐解除隔離的台商們，沒什麼好訪問，以免引發台商心理恐懼。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李明宗）1090215

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