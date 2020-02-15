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對拒載駕駛喊話 陳時中：勿抱持對立或害怕心態

最新更新：2020/02/15 18:46
武漢肺炎疫情延燒，近來傳出有計程車駕駛拒載旅客等訊息，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前左）15日前往桃園機場訪視時特別呼籲，「對立或害怕是沒有必要的」。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月15日
武漢肺炎疫情延燒，近來傳出有計程車駕駛拒載旅客等訊息，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前左）15日前往桃園機場訪視時特別呼籲，「對立或害怕是沒有必要的」。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月15日

（中央社記者邱俊欽桃園機場15日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天呼籲拒載旅客的駕駛，勿抱持對立或害怕心態，旅客在返家路上必須戴口罩、洗手，並與人保持一定距離，若返家後搭車往外跑，將重罰。

武漢肺炎疫情持續延燒，陳時中下午再度到桃園國際機場視察國境檢疫流程，同時也感謝支援機場檢疫的人員與志工，感謝他們努力嚴守邊境，為國人防疫安全把關。

陳時中隨後接受媒體聯訪，記者詢問近日傳出有計程車駕駛拒載旅客一事，陳時中表示，居家檢疫的旅客，總是要面臨回家的問題，也希望讓旅客都能回家，但也要求旅客一定要戴口罩、洗手，並跟人家保持一定的距離。

陳時中特別呼籲「對立或害怕是沒有必要的」，居家檢疫的旅客並不是確定有病，而是政府為了整體國人安全、社會安全，而架起一條線，希望能盡量在這段時間裡面，少與群眾接觸，減少傳播的機會，希望大家一起合作，「如果讓他們（旅客）都沒有路走，就更麻煩，在外面的時間就更長」。

陳時中說，此刻要大家互相幫忙，病毒也有可能會找上大家，到那時候，也需要人家幫忙，「機會都是一樣的，所以大家互相體諒、互相幫忙，我們的防疫才有可能做得好」。

記者進一步詢問什麼狀態下的旅客，可以離開機場時還能搭大眾交通工具，陳時中指出，基本上在回家的選擇，目前沒有更好的方法，但是不希望旅客回到家後，又搭車往外跑，那是不受歡迎的。

陳時中說，居家檢疫、居家隔離都一樣，還有一部分要靠社會資源，「有一部分是不能，有一部分是不為」，不為的部分一定要重罰；不能的部分，就是要社會互相幫忙、支撐起來，才會變成一個可行的辦法，才能夠遵守規定，把防疫做得更好。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：卞金峰）1090215

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前中）15日前往桃園國際機場，慰問支援機場檢疫的第一線防疫人員與志工。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月15日
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前中）15日前往桃園國際機場，慰問支援機場檢疫的第一線防疫人員與志工。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月15日

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